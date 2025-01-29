Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 420 боевиков в курском приграничье за сутки - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/kurskaya-1996102123.html
ВСУ потеряли свыше 420 боевиков в курском приграничье за сутки
ВСУ потеряли свыше 420 боевиков в курском приграничье за сутки - РИА Новости, 29.01.2025
ВСУ потеряли свыше 420 боевиков в курском приграничье за сутки
Потери ВСУ на курском направлении за сутки превысили 420 военнослужащих, уничтожены три танка, один украинский военный сдался в плен, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:49:00+03:00
2025-01-29T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982398749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c735c57f747b911d5fc4e290b35cb8c.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки превысили 420 военнослужащих, уничтожены три танка, один украинский военный сдался в плен, сообщило Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены три танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 55900 военнослужащих, 325 танков, 239 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1649 боевых бронированных машин, 1693 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982398749_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac7f6bfbf0567c56bb8aca4ab7578e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Безопасность
ВСУ потеряли свыше 420 боевиков в курском приграничье за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 420 боевиков и 3 танка в курском приграничье за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы ВС РФ в Курской области
Работа расчета гаубицы ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета гаубицы ВС РФ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки превысили 420 военнослужащих, уничтожены три танка, один украинский военный сдался в плен, сообщило Минобороны РФ.
«
"За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены три танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 55900 военнослужащих, 325 танков, 239 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1649 боевых бронированных машин, 1693 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала