https://ria.ru/20250129/kurskaya-1996102123.html

ВСУ потеряли свыше 420 боевиков в курском приграничье за сутки

ВСУ потеряли свыше 420 боевиков в курском приграничье за сутки - РИА Новости, 29.01.2025

ВСУ потеряли свыше 420 боевиков в курском приграничье за сутки

Потери ВСУ на курском направлении за сутки превысили 420 военнослужащих, уничтожены три танка, один украинский военный сдался в плен, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:49:00+03:00

2025-01-29T13:49:00+03:00

2025-01-29T13:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

безопасность

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки превысили 420 военнослужащих, уничтожены три танка, один украинский военный сдался в плен, сообщило Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены три танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 55900 военнослужащих, 325 танков, 239 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1649 боевых бронированных машин, 1693 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, безопасность