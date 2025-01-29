https://ria.ru/20250129/kursk-1996067880.html

В районе Курска сбили украинский беспилотник

В районе Курска сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.01.2025

В районе Курска сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен утром в среду в районе города Курска, сообщили в оперативном штабе Курской области. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:09:00+03:00

2025-01-29T11:09:00+03:00

2025-01-29T11:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 29 янв — РИА Новости. Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен утром в среду в районе города Курска, сообщили в оперативном штабе Курской области. Ранее жители Курска слышали громкий взрыв в небе над областным центром, передает корреспондент РИА Новости. "Украинский БПЛА самолетного типа сбит утром в районе Курска. Благодарим наших бойцов ПВО!", - сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курск

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область