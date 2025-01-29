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В районе Курска сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/kursk-1996067880.html
В районе Курска сбили украинский беспилотник
В районе Курска сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.01.2025
В районе Курска сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен утром в среду в районе города Курска, сообщили в оперативном штабе Курской области. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:09:00+03:00
2025-01-29T11:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
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КУРСК, 29 янв — РИА Новости. Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен утром в среду в районе города Курска, сообщили в оперативном штабе Курской области. Ранее жители Курска слышали громкий взрыв в небе над областным центром, передает корреспондент РИА Новости. "Украинский БПЛА самолетного типа сбит утром в районе Курска. Благодарим наших бойцов ПВО!", - сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область
В районе Курска сбили украинский беспилотник

Оперштаб: в районе Курска утром сбили украинский беспилотник самолетного типа

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
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КУРСК, 29 янв — РИА Новости. Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен утром в среду в районе города Курска, сообщили в оперативном штабе Курской области.
Ранее жители Курска слышали громкий взрыв в небе над областным центром, передает корреспондент РИА Новости.
"Украинский БПЛА самолетного типа сбит утром в районе Курска. Благодарим наших бойцов ПВО!", - сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская область
 
 
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