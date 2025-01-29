https://ria.ru/20250129/kursk-1996067880.html
В районе Курска сбили украинский беспилотник
В районе Курска сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.01.2025
В районе Курска сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен утром в среду в районе города Курска, сообщили в оперативном штабе Курской области. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:09:00+03:00
2025-01-29T11:09:00+03:00
2025-01-29T11:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_0:758:2294:2048_1920x0_80_0_0_2e9d41f21b4cfe9df8e831e2ff00fa74.jpg
КУРСК, 29 янв — РИА Новости. Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен утром в среду в районе города Курска, сообщили в оперативном штабе Курской области. Ранее жители Курска слышали громкий взрыв в небе над областным центром, передает корреспондент РИА Новости. "Украинский БПЛА самолетного типа сбит утром в районе Курска. Благодарим наших бойцов ПВО!", - сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курск
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bdebd70d261cd87d92513140e7a186a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область
В районе Курска сбили украинский беспилотник
Оперштаб: в районе Курска утром сбили украинский беспилотник самолетного типа