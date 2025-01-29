https://ria.ru/20250129/krym-1996217075.html

Над Крымом уничтожили два украинских беспилотника

Над Крымом уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 29.01.2025

Над Крымом уничтожили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T22:44:00+03:00

2025-01-29T22:44:00+03:00

2025-01-29T22:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать девятого января 2025 года около 20.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250129/pozhar-1996123284.html

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2025

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)