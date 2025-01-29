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Над Крымом уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/krym-1996217075.html
Над Крымом уничтожили два украинских беспилотника
Над Крымом уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 29.01.2025
Над Крымом уничтожили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T22:44:00+03:00
2025-01-29T22:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать девятого января 2025 года около 20.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом уничтожили два украинских беспилотника

Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Крымом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Двадцать девятого января 2025 года около 20.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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