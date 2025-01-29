https://ria.ru/20250129/krym-1996197843.html

Над Крымом и Белгородской областью сбили четыре украинских БПЛА

Над Крымом и Белгородской областью сбили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025

Над Крымом и Белгородской областью сбили четыре украинских БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и один - над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T19:36:00+03:00

2025-01-29T19:36:00+03:00

2025-01-29T19:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

безопасность

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и один - над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России."Двадцать девятого января 2025 года в период с 17.45 до 18.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА над территорией Республики Крым и один над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250129/ssha-1996164938.html

россия

белгородская область

республика крым

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россия, белгородская область, безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины