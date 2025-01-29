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Над Крымом и Белгородской областью сбили четыре украинских БПЛА
Над Крымом и Белгородской областью сбили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
Над Крымом и Белгородской областью сбили четыре украинских БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и один - над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:36:00+03:00
2025-01-29T19:36:00+03:00
2025-01-29T19:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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белгородская область
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и один - над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России."Двадцать девятого января 2025 года в период с 17.45 до 18.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА над территорией Республики Крым и один над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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россия, белгородская область, безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Над Крымом и Белгородской областью сбили четыре украинских БПЛА
ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью