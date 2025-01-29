Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и Белгородской областью сбили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 29.01.2025 (обновлено: 19:40 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/krym-1996197843.html
Над Крымом и Белгородской областью сбили четыре украинских БПЛА
Над Крымом и Белгородской областью сбили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
Над Крымом и Белгородской областью сбили четыре украинских БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и один - над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:36:00+03:00
2025-01-29T19:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382406_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_92f8990bbf0f7f3fe2aa84007aa98bc8.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и один - над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России."Двадцать девятого января 2025 года в период с 17.45 до 18.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА над территорией Республики Крым и один над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250129/ssha-1996164938.html
россия
белгородская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382406_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_c201b6955194f7b54f26125fc3637fe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Над Крымом и Белгородской областью сбили четыре украинских БПЛА

ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ
Реактивная система залпового огня Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и один - над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России.
"Двадцать девятого января 2025 года в период с 17.45 до 18.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА над территорией Республики Крым и один над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В США оценили потери ВСУ при отступлении от Великой Новоселки
Вчера, 17:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьБезопасностьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала