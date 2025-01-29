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Работникам объяснили, почему не будет длинных выходных в феврале и марте - РИА Новости, 29.01.2025
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03:15 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/kros-1996021244.html
Работникам объяснили, почему не будет длинных выходных в феврале и марте
Работникам объяснили, почему не будет длинных выходных в феврале и марте - РИА Новости, 29.01.2025
Работникам объяснили, почему не будет длинных выходных в феврале и марте
Привычный праздничный график россиян в феврале и марте изменится — длинных выходных на День защитника Отечества и на Международный женский день в этом году не... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T03:15:00+03:00
2025-01-29T03:15:00+03:00
общество
праздники
дмитрий дударев
работа
отдых
выходные
8 марта
23 февраля
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Привычный праздничный график россиян в феврале и марте изменится — длинных выходных на День защитника Отечества и на Международный женский день в этом году не будет, рассказал агентству “Прайм” директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.По его словам, это связано с особенностями формирования производственного календаря в 2025 году.23 февраля выпадает на воскресенье, которое является выходным при стандартной “пятидневке”. Дополнительный выходной сохраняется, но переносится на 8 мая, чтобы продлить майские праздники.Та же схема на 8 марта — это суббота, которая также является выходным. Дополнительный день переносится на пятницу, 13 июня, чтобы работающие могли получить длинный уикэнд.Такой подход обеспечивает равномерное распределение длинных выходных в течение года и помогает оптимизировать рабочий календарь так, чтобы россияне имели более удобный график отдыха, заключил Дударев.
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общество, праздники, дмитрий дударев, работа, отдых, выходные, 8 марта, 23 февраля
Общество, Праздники, Дмитрий Дударев, Работа, Отдых, Выходные, 8 марта, 23 февраля
Работникам объяснили, почему не будет длинных выходных в феврале и марте

КРОС: длинных выходных на 23 февраля и 8 марта в этом году не будет

© Depositphotos.com / pressmasterУставший сотрудник в офисе
Уставший сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Depositphotos.com / pressmaster
Уставший сотрудник в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Привычный праздничный график россиян в феврале и марте изменится — длинных выходных на День защитника Отечества и на Международный женский день в этом году не будет, рассказал агентству “Прайм” директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
По его словам, это связано с особенностями формирования производственного календаря в 2025 году.
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23 февраля выпадает на воскресенье, которое является выходным при стандартной “пятидневке”. Дополнительный выходной сохраняется, но переносится на 8 мая, чтобы продлить майские праздники.
Та же схема на 8 марта — это суббота, которая также является выходным. Дополнительный день переносится на пятницу, 13 июня, чтобы работающие могли получить длинный уикэнд.
Такой подход обеспечивает равномерное распределение длинных выходных в течение года и помогает оптимизировать рабочий календарь так, чтобы россияне имели более удобный график отдыха, заключил Дударев.
Календарь праздничных дней в 2025 годуКалендарь праздничных дней в 2025 году
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ОбществоПраздникиДмитрий ДударевРаботаОтдыхВыходные8 марта23 февраля
 
 
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