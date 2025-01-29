https://ria.ru/20250129/kros-1996021244.html

Работникам объяснили, почему не будет длинных выходных в феврале и марте

Работникам объяснили, почему не будет длинных выходных в феврале и марте - РИА Новости, 29.01.2025

Работникам объяснили, почему не будет длинных выходных в феврале и марте

Привычный праздничный график россиян в феврале и марте изменится — длинных выходных на День защитника Отечества и на Международный женский день в этом году не... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T03:15:00+03:00

2025-01-29T03:15:00+03:00

2025-01-29T03:15:00+03:00

общество

праздники

дмитрий дударев

работа

отдых

выходные

8 марта

23 февраля

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Привычный праздничный график россиян в феврале и марте изменится — длинных выходных на День защитника Отечества и на Международный женский день в этом году не будет, рассказал агентству “Прайм” директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.По его словам, это связано с особенностями формирования производственного календаря в 2025 году.23 февраля выпадает на воскресенье, которое является выходным при стандартной “пятидневке”. Дополнительный выходной сохраняется, но переносится на 8 мая, чтобы продлить майские праздники.Та же схема на 8 марта — это суббота, которая также является выходным. Дополнительный день переносится на пятницу, 13 июня, чтобы работающие могли получить длинный уикэнд.Такой подход обеспечивает равномерное распределение длинных выходных в течение года и помогает оптимизировать рабочий календарь так, чтобы россияне имели более удобный график отдыха, заключил Дударев.

https://ria.ru/20241202/otpusk-1986779374.html

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общество, праздники, дмитрий дударев, работа, отдых, выходные, 8 марта, 23 февраля