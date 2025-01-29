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Представители Молдавии и Приднестровья обсудят помощь ЕС - РИА Новости, 29.01.2025
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12:57 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/krizis-1996091172.html
Представители Молдавии и Приднестровья обсудят помощь ЕС
Представители Молдавии и Приднестровья обсудят помощь ЕС - РИА Новости, 29.01.2025
Представители Молдавии и Приднестровья обсудят помощь ЕС
Представители Молдавии и Приднестровья обсудят вопросы помощи ЕС для разрешения энергетического кризиса, заявил в среду в Бендерах журналистам глава... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:57:00+03:00
2025-01-29T12:57:00+03:00
в мире
жкх
молдавия
тирасполь
кишинев
вадим красносельский
виталий игнатьев
евросоюз
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Представители Молдавии и Приднестровья обсудят вопросы помощи ЕС для разрешения энергетического кризиса, заявил в среду в Бендерах журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Ранее в среду МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса. "Мы, конечно, приветствуем помощь Европейского Союза, о чем господин Виталий Игнатьев (глава МИД ПМР - ред.) уже письменно сообщил господину Олегу Серебряну (вице-премьер Молдавии ред.), бюро по реинтеграции, и предложил в кратчайшие сроки провести совместное совещание именно специалистов, в части выяснения ситуации и порядка этой помощи. Потому что, судя по заявлению различных должностных лиц, как-то не складывается все в одно понимание. Все размыто", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья также сообщил, что накануне в Тирасполь поступило письмо от вице-премьера Молдавии по реинтеграции Серебряна. По его словам, в тексте документа говорится, что правительство Молдавии готово предоставить грант Приднестровью в размере 30 миллионов евро на закупку газа, который предоставляется Европейским Союзом. "Мы предложили провести встречу и выяснить все эти тонкости этого письма, этих предложений, скажем так, публично. С теми коллегами, кто будет представлять и Европейский Союз, естественно, и Молдову. Чтобы было понимание. Понимание и для нас, для руководителей, и для людей. Никаких теневых схем, никакие теневые схемы недопустимы в данной ситуации", - отметил Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250127/krizis-1995795911.html
https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996082824.html
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в мире, жкх, молдавия, тирасполь, кишинев, вадим красносельский, виталий игнатьев, евросоюз, газпром, транзит газа через украину
В мире, ЖКХ, Молдавия, Тирасполь, Кишинев, Вадим Красносельский, Виталий Игнатьев, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину
Представители Молдавии и Приднестровья обсудят помощь ЕС

Красносельский: представители Молдавии и Приднестровья обсудят вопросы помощи ЕС

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Представители Молдавии и Приднестровья обсудят вопросы помощи ЕС для разрешения энергетического кризиса, заявил в среду в Бендерах журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Ранее в среду МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса.
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"Мы, конечно, приветствуем помощь Европейского Союза, о чем господин Виталий Игнатьев (глава МИД ПМР - ред.) уже письменно сообщил господину Олегу Серебряну (вице-премьер Молдавии ред.), бюро по реинтеграции, и предложил в кратчайшие сроки провести совместное совещание именно специалистов, в части выяснения ситуации и порядка этой помощи. Потому что, судя по заявлению различных должностных лиц, как-то не складывается все в одно понимание. Все размыто", - сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья также сообщил, что накануне в Тирасполь поступило письмо от вице-премьера Молдавии по реинтеграции Серебряна. По его словам, в тексте документа говорится, что правительство Молдавии готово предоставить грант Приднестровью в размере 30 миллионов евро на закупку газа, который предоставляется Европейским Союзом.
"Мы предложили провести встречу и выяснить все эти тонкости этого письма, этих предложений, скажем так, публично. С теми коллегами, кто будет представлять и Европейский Союз, естественно, и Молдову. Чтобы было понимание. Понимание и для нас, для руководителей, и для людей. Никаких теневых схем, никакие теневые схемы недопустимы в данной ситуации", - отметил Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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Вчера, 12:22
 
В миреЖКХМолдавияТираспольКишиневВадим КрасносельскийВиталий ИгнатьевЕвросоюзГазпромтранзит газа через Украину
 
 
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