Представители Молдавии и Приднестровья обсудят помощь ЕС
Красносельский: представители Молдавии и Приднестровья обсудят вопросы помощи ЕС
Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Представители Молдавии и Приднестровья обсудят вопросы помощи ЕС для разрешения энергетического кризиса, заявил в среду в Бендерах журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Ранее в среду МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса.
"Мы, конечно, приветствуем помощь Европейского Союза, о чем господин Виталий Игнатьев (глава МИД ПМР - ред.) уже письменно сообщил господину Олегу Серебряну (вице-премьер Молдавии ред.), бюро по реинтеграции, и предложил в кратчайшие сроки провести совместное совещание именно специалистов, в части выяснения ситуации и порядка этой помощи. Потому что, судя по заявлению различных должностных лиц, как-то не складывается все в одно понимание. Все размыто", - сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья также сообщил, что накануне в Тирасполь поступило письмо от вице-премьера Молдавии по реинтеграции Серебряна. По его словам, в тексте документа говорится, что правительство Молдавии готово предоставить грант Приднестровью в размере 30 миллионов евро на закупку газа, который предоставляется Европейским Союзом.
"Мы предложили провести встречу и выяснить все эти тонкости этого письма, этих предложений, скажем так, публично. С теми коллегами, кто будет представлять и Европейский Союз, естественно, и Молдову. Чтобы было понимание. Понимание и для нас, для руководителей, и для людей. Никаких теневых схем, никакие теневые схемы недопустимы в данной ситуации", - отметил Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.