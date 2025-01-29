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"В течение недель". На Западе заявили о катастрофе для Зеленского в Киеве
"В течение недель". На Западе заявили о катастрофе для Зеленского в Киеве - РИА Новости, 29.01.2025
"В течение недель". На Западе заявили о катастрофе для Зеленского в Киеве
Падение Красноармейска (украинское название — Покровск) приведет к политическому кризису в Киеве и устранению Владимира Зеленского, заявил британский аналитик... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T05:21:00+03:00
2025-01-29T05:21:00+03:00
2025-01-29T05:21:00+03:00
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покровск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Падение Красноармейска (украинское название — Покровск) приведет к политическому кризису в Киеве и устранению Владимира Зеленского, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В течение нескольких недель, когда начнутся бои за Покровск, и, особенно, когда он падет, тогда разразится политический кризис в Киеве, который окончательно сметет Зеленского прочь", — рассказал аналитик. Помимо тяжелого положения ВСУ в зоне боевых действий он также привел в пример недавнее заявление главы ГУР Кирилла Буданова*, в котором он предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры."Все это указывает на политический кризис в Киеве, если Зеленский продолжает упорствовать и выступать главным препятствием для переговоров", — добавил он.Во вторник после заявления президента России Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров Зеленский снова выступил за затягивание конфликта на Украине, призвав мировых лидеров давить на Москву и "приближать мир силой".Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с Москвой.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250129/dubinskiy-1996026238.html
https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995995676.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, покровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Покровск, Вооруженные силы Украины
"В течение недель". На Западе заявили о катастрофе для Зеленского в Киеве
Меркурис: падение Красноармейска приведет к политическому кризису в Киеве