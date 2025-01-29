https://ria.ru/20250129/krizis-1996030880.html

"В течение недель". На Западе заявили о катастрофе для Зеленского в Киеве

"В течение недель". На Западе заявили о катастрофе для Зеленского в Киеве - РИА Новости, 29.01.2025

"В течение недель". На Западе заявили о катастрофе для Зеленского в Киеве

Падение Красноармейска (украинское название — Покровск) приведет к политическому кризису в Киеве и устранению Владимира Зеленского, заявил британский аналитик... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T05:21:00+03:00

2025-01-29T05:21:00+03:00

2025-01-29T05:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

владимир зеленский

покровск

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994924615_521:0:2550:1142_1920x0_80_0_0_4c2c6d3dfcd927d510c194de3123e700.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Падение Красноармейска (украинское название — Покровск) приведет к политическому кризису в Киеве и устранению Владимира Зеленского, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В течение нескольких недель, когда начнутся бои за Покровск, и, особенно, когда он падет, тогда разразится политический кризис в Киеве, который окончательно сметет Зеленского прочь", — рассказал аналитик. Помимо тяжелого положения ВСУ в зоне боевых действий он также привел в пример недавнее заявление главы ГУР Кирилла Буданова*, в котором он предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры."Все это указывает на политический кризис в Киеве, если Зеленский продолжает упорствовать и выступать главным препятствием для переговоров", — добавил он.Во вторник после заявления президента России Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров Зеленский снова выступил за затягивание конфликта на Украине, призвав мировых лидеров давить на Москву и "приближать мир силой".Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с Москвой.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250129/dubinskiy-1996026238.html

https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995995676.html

украина

киев

покровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, покровск, вооруженные силы украины