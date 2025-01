https://ria.ru/20250129/kreml-1996079677.html

В Кремле прокомментировали перевод часов "Судного дня"

В Кремле прокомментировали перевод часов "Судного дня" - РИА Новости, 29.01.2025

В Кремле прокомментировали перевод часов "Судного дня"

Атмосфера в мире напряжённая, поводы для опасений есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перевод учеными стрелок так называемых... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:09:00+03:00

2025-01-29T12:09:00+03:00

2025-01-29T12:54:00+03:00

россия

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995850994_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_19ae6f7c0a1b50beef2054461b54840d.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Атмосфера в мире напряжённая, поводы для опасений есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перевод учеными стрелок так называемых часов "Судного дня". Метафорические часы Судного дня перевели на 1 секунду вперед, теперь оставшееся до полуночи время составляет 89 секунд - наименьшее в истории проекта. "То, что атмосфера действительно чрезвычайно напряженная, и то, что количество конфликтов и замороженных, и нерешенных до сих пор, и горячих конфликтов зашкаливает, это действительно так. Поэтому поводы для опасений, конечно же, есть", - сказал Песков журналистам.Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.В 2020 году стрелки перевели вперед на 20 секунд, они стали показывать 100 секунд до "ядерной полуночи" - так близко к ней часы еще никогда не были. В таком же положении стрелки оставались и в 2021 году. В 2023 году стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к "ядерной полуночи" - до нее 90 секунд. В 2024 их оставили на той же отметке.

https://ria.ru/20250125/prezident-1995191801.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, в мире