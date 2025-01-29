https://ria.ru/20250129/krasnoselskiy-1996112397.html

В ПМР попросили Молдавию начать переговоры о гранте ЕС на покупку газа

В ПМР попросили Молдавию начать переговоры о гранте ЕС на покупку газа - РИА Новости, 29.01.2025

В ПМР попросили Молдавию начать переговоры о гранте ЕС на покупку газа

Приднестровье просит Молдавию незамедлительно начать переговоры о предоставлении гранта со стороны ЕС на покупку газа, заявил в среду глава непризнанной... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:37:00+03:00

2025-01-29T14:37:00+03:00

2025-01-29T14:53:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Приднестровье просит Молдавию незамедлительно начать переговоры о предоставлении гранта со стороны ЕС на покупку газа, заявил в среду глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.Ранее в бюро по реинтеграции Молдавии сообщили, что представители Кишинева и Тирасполя обсудят 30 января детали поставок газа в ПМР за счет гранта Евросоюза. В ведомстве также добавили, что на рабочую встречу будут приглашены представители энергетических компаний с обоих берегов Днестра. Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил в понедельник, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене."Переговоры нужны, но сроки. Сегодня нам бюро по интеграции Молдовы ответило, что они готовы провести встречу завтра 30 января, в четверг. Что нас не устраивает. Первое, что принципиально, Приднестровье приветствует и желает получить европейскую помощь. Это нормально и благодарны за это. Второе. Мы не должны затягивать сроки. Люди ждут тепло уже целый месяц", - сказал Красносельский, слова которого передает пресс-служба главы ПМР.Лидер Приднестровья поручил министру иностранных дел ПМР Виталию Игнатьеву незамедлительно начать переговоры с представителями Молдавии в телефонном режиме, либо на электронных площадках. По его словам, сейчас главное уточнить все вопросы о данной помощи и как физически она будет оказана."По заявлению европейских политиков, данная помощь предназначена для поставки газа в Приднестровье с 1 по 10 февраля. Первое число не за горами. Это буквально суббота этой недели. Поэтому мы должны, естественно, уложиться в данные сроки", - отметил Красносельский.Ранее в среду МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996082824.html

https://ria.ru/20250127/krizis-1995795911.html

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