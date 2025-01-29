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Глава шоколадного бренда Коркунов заключил мировое соглашение с кредиторами - РИА Новости, 29.01.2025
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14:18 29.01.2025 (обновлено: 14:19 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/korkunov-1996109395.html
Глава шоколадного бренда Коркунов заключил мировое соглашение с кредиторами
Глава шоколадного бренда Коркунов заключил мировое соглашение с кредиторами - РИА Новости, 29.01.2025
Глава шоколадного бренда Коркунов заключил мировое соглашение с кредиторами
Признанный банкротом основатель шоколадного бренда "А. Коркунов" и основной акционер разорившегося казанского "Анкор банка" Андрей Коркунов заключил мировое... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:18:00+03:00
2025-01-29T14:19:00+03:00
москва
россия
агентство по страхованию вкладов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Признанный банкротом основатель шоколадного бренда "А. Коркунов" и основной акционер разорившегося казанского "Анкор банка" Андрей Коркунов заключил мировое соглашение с кредиторами, следует из сообщений в картотеке арбитражных дел и на Федресурсе. Финансовый управляющий Коркунова Юрий Левчук сообщил на Федресурсе, что собранием кредиторов Коркунова 16 января было принято решение "заключить мировое соглашение и обратиться в арбитражный суд г. Москвы для его утверждения". В свою очередь суд назначил рассмотрение вопроса на 1 апреля. Текст соглашения не приводится. Первую процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в сентябре 2020 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов от лица "Анкор банка". Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Коркунова его задолженность по двум кредитам в размере 1,9 миллиона рублей. Банкротом Коркунова признали в марте 2021 года. На тот момент в реестре требований кредиторов были только требования АСВ на 1,9 миллиона рублей и ФНС на 5 тысяч. Впоследствии АСВ предъявило еще одно требование "Анкор банка" – на 5,9 миллиарда рублей, его рассмотрение пока приостановлено. В то же время суд включил в реестр требование министерства земельных и имущественных отношений Татарстана в размере более 607 миллионов рублей. Оно основано на вексельном долге и подтверждено решением райсуда в Татарстане. Сейчас АСВ просит исключить требование министерства из реестра, его заявление будет рассмотрено в феврале. Агентство пыталось также запретить проведение собрания кредиторов до исключения требования Минземимущества. Суд сначала запретил собрание, но позже по заявлению министерства отменил эту обеспечительную меру. В ходе процедуры реализации имущества Коркунова финансовый управляющий продал два его гаража в Москве почти за 3,7 миллиона рублей и мотоцикл Yamaha за 400 тысяч. Ранее АСВ пыталось временно запретить экс-кондитеру выезд из РФ, но суды отказали, установив, что Коркунов не был в России с 2017 года. Коркунов в 2007-2009 годах продал свою Одинцовскую кондитерскую фабрику, работавшую под брендом "Коркунов". В начале 2007 года 60% бизнеса приобрела американская Wrigley за 300 миллионов долларов, а остальное впоследствии - кондитерская корпорация Mars, которая весной 2008 года купила Wrigley. Коркунов после выхода из шоколадного бизнеса в июле 2008 года купил казанский Татэкобанк (в 2009 году переименован в "Анкор Банк Сбережений"), совет директоров которого возглавил лично.
https://ria.ru/20250113/blinovskaya-1993441248.html
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москва, россия, агентство по страхованию вкладов, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Москва, Россия, Агентство по страхованию вкладов, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Глава шоколадного бренда Коркунов заключил мировое соглашение с кредиторами

Основатель шоколадного бренда Коркунов подписал мировое соглашение с кредиторами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАндрей Коркунов
Андрей Коркунов - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Андрей Коркунов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Признанный банкротом основатель шоколадного бренда "А. Коркунов" и основной акционер разорившегося казанского "Анкор банка" Андрей Коркунов заключил мировое соглашение с кредиторами, следует из сообщений в картотеке арбитражных дел и на Федресурсе.
Финансовый управляющий Коркунова Юрий Левчук сообщил на Федресурсе, что собранием кредиторов Коркунова 16 января было принято решение "заключить мировое соглашение и обратиться в арбитражный суд г. Москвы для его утверждения". В свою очередь суд назначил рассмотрение вопроса на 1 апреля. Текст соглашения не приводится.
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Первую процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в сентябре 2020 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов от лица "Анкор банка". Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Коркунова его задолженность по двум кредитам в размере 1,9 миллиона рублей.
Банкротом Коркунова признали в марте 2021 года. На тот момент в реестре требований кредиторов были только требования АСВ на 1,9 миллиона рублей и ФНС на 5 тысяч. Впоследствии АСВ предъявило еще одно требование "Анкор банка" – на 5,9 миллиарда рублей, его рассмотрение пока приостановлено. В то же время суд включил в реестр требование министерства земельных и имущественных отношений Татарстана в размере более 607 миллионов рублей. Оно основано на вексельном долге и подтверждено решением райсуда в Татарстане.
Сейчас АСВ просит исключить требование министерства из реестра, его заявление будет рассмотрено в феврале. Агентство пыталось также запретить проведение собрания кредиторов до исключения требования Минземимущества. Суд сначала запретил собрание, но позже по заявлению министерства отменил эту обеспечительную меру.
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В ходе процедуры реализации имущества Коркунова финансовый управляющий продал два его гаража в Москве почти за 3,7 миллиона рублей и мотоцикл Yamaha за 400 тысяч. Ранее АСВ пыталось временно запретить экс-кондитеру выезд из РФ, но суды отказали, установив, что Коркунов не был в России с 2017 года.
Коркунов в 2007-2009 годах продал свою Одинцовскую кондитерскую фабрику, работавшую под брендом "Коркунов". В начале 2007 года 60% бизнеса приобрела американская Wrigley за 300 миллионов долларов, а остальное впоследствии - кондитерская корпорация Mars, которая весной 2008 года купила Wrigley. Коркунов после выхода из шоколадного бизнеса в июле 2008 года купил казанский Татэкобанк (в 2009 году переименован в "Анкор Банк Сбережений"), совет директоров которого возглавил лично.
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