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Конкурс Стенина провел круглый стол о современной фотожурналистике - РИА Новости, 29.01.2025
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15:10 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/konkurs-1996108344.html
Конкурс Стенина провел круглый стол о современной фотожурналистике
Конкурс Стенина провел круглый стол о современной фотожурналистике - РИА Новости, 29.01.2025
Конкурс Стенина провел круглый стол о современной фотожурналистике
В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол "Фотожурналистика в современных реалиях", на котором... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:10:00+03:00
2025-01-29T15:10:00+03:00
россия
андрей стенин
миа "россия сегодня"
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
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МОСКВА, 29 января – РИА НОВОСТИ. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол "Фотожурналистика в современных реалиях", на котором фотожурналисты, военные фотокорреспонденты, эксперты и представители российского и зарубежного фотосообщества обсудили самые актуальные вопросы современной фотожурналистики.Круглый стол прошел под эгидой Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.В круглом столе в очном и онлайн формате приняли участие:Участники дискуссии обсудили роль современной фотожурналистики в индустрии СМИ в России и за рубежом, высказали мнение о месте искусственного интеллекта в фотожурналистике, рассказали о личном опыте экстремальной фотожурналистики и правилах личной безопасности корреспондентов, а также обеспечения информационной безопасности снимаемых людей. А также аргументировали важность регулярного участия в авторитетных фотоконкурсах, таких, как Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал 22 декабря 2024 года - по традиции в день рождения погибшего фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля 2025 года на сайте конкурса stenincontest.ru и stenincontest.comО КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20240806/stenin-1964107136.html
https://ria.ru/20250117/konkurs-1994304571.html
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
1
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
россия, андрей стенин, миа "россия сегодня", международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
Россия, Андрей Стенин, МИА "Россия сегодня", Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
Конкурс Стенина провел круглый стол о современной фотожурналистике

В пресс-центре "Россия сегодня" состоялся круглый стол о фотожурналистике

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники круглого стола на тему "Фотожурналистика в современных реалиях" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня
Участники круглого стола на тему Фотожурналистика в современных реалиях в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники круглого стола на тему "Фотожурналистика в современных реалиях" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня
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МОСКВА, 29 января – РИА НОВОСТИ. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол "Фотожурналистика в современных реалиях", на котором фотожурналисты, военные фотокорреспонденты, эксперты и представители российского и зарубежного фотосообщества обсудили самые актуальные вопросы современной фотожурналистики.
Круглый стол прошел под эгидой Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
Фотокорреспондент Андрей Стенин на улице Каира. Фото из архива - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Биография Андрея Стенина
6 августа 2024, 03:32
В круглом столе в очном и онлайн формате приняли участие:
  • Директор Объединенной редакции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль
  • Руководитель редакции фотоинформации ТАСС Сергей Шахиджанян
  • Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Станислав Красильников
  • Руководитель отдела социальных сетей и мультимедиа медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Макеев (онлайн)
  • Доцент и руководитель лаборатории суперкомпьютеров в искусственном интеллекте Центра ИИ Сколтеха Сергей Рыкованов
  • Photo Director медиагруппы Independent (ЮАР) Ian Landsberg (онлайн)
  • Фотограф газеты "Вечерние новости" (Сербия) Игорь Маринкович (онлайн)
  • Фотограф агентства IRNA (Иран) Пайам Сани (онлайн)
Участники дискуссии обсудили роль современной фотожурналистики в индустрии СМИ в России и за рубежом, высказали мнение о месте искусственного интеллекта в фотожурналистике, рассказали о личном опыте экстремальной фотожурналистики и правилах личной безопасности корреспондентов, а также обеспечения информационной безопасности снимаемых людей. А также аргументировали важность регулярного участия в авторитетных фотоконкурсах, таких, как Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.
XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал 22 декабря 2024 года - по традиции в день рождения погибшего фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля 2025 года на сайте конкурса stenincontest.ru и stenincontest.com

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Выставка Конкурса фотожурналистики имени Стенина открылась в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Выставка Конкурса фотожурналистики имени Стенина открылась в Белграде
17 января, 21:59
 
РоссияАндрей СтенинМИА "Россия сегодня"Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
 
 
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