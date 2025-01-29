https://ria.ru/20250129/konkurs-1996108344.html
Конкурс Стенина провел круглый стол о современной фотожурналистике
Конкурс Стенина провел круглый стол о современной фотожурналистике - РИА Новости, 29.01.2025
Конкурс Стенина провел круглый стол о современной фотожурналистике
В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол "Фотожурналистика в современных реалиях", на котором... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:10:00+03:00
2025-01-29T15:10:00+03:00
2025-01-29T15:10:00+03:00
россия
андрей стенин
миа "россия сегодня"
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996105300_0:175:3047:1889_1920x0_80_0_0_0d3ecbbd690807c5b25f55f0950db8d9.jpg
МОСКВА, 29 января – РИА НОВОСТИ. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол "Фотожурналистика в современных реалиях", на котором фотожурналисты, военные фотокорреспонденты, эксперты и представители российского и зарубежного фотосообщества обсудили самые актуальные вопросы современной фотожурналистики.Круглый стол прошел под эгидой Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.В круглом столе в очном и онлайн формате приняли участие:Участники дискуссии обсудили роль современной фотожурналистики в индустрии СМИ в России и за рубежом, высказали мнение о месте искусственного интеллекта в фотожурналистике, рассказали о личном опыте экстремальной фотожурналистики и правилах личной безопасности корреспондентов, а также обеспечения информационной безопасности снимаемых людей. А также аргументировали важность регулярного участия в авторитетных фотоконкурсах, таких, как Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал 22 декабря 2024 года - по традиции в день рождения погибшего фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля 2025 года на сайте конкурса stenincontest.ru и stenincontest.comО КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20240806/stenin-1964107136.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей стенин, миа "россия сегодня", международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
Россия, Андрей Стенин, МИА "Россия сегодня", Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
Конкурс Стенина провел круглый стол о современной фотожурналистике
В пресс-центре "Россия сегодня" состоялся круглый стол о фотожурналистике
МОСКВА, 29 января – РИА НОВОСТИ. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол "Фотожурналистика в современных реалиях", на котором фотожурналисты, военные фотокорреспонденты, эксперты и представители российского и зарубежного фотосообщества обсудили самые актуальные вопросы современной фотожурналистики.
Круглый стол прошел под эгидой Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
В круглом столе в очном и онлайн формате приняли участие:
- Директор Объединенной редакции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль
- Руководитель редакции фотоинформации ТАСС Сергей Шахиджанян
- Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Станислав Красильников
- Руководитель отдела социальных сетей и мультимедиа медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Макеев (онлайн)
- Доцент и руководитель лаборатории суперкомпьютеров в искусственном интеллекте Центра ИИ Сколтеха Сергей Рыкованов
- Photo Director медиагруппы Independent (ЮАР) Ian Landsberg (онлайн)
- Фотограф газеты "Вечерние новости" (Сербия) Игорь Маринкович (онлайн)
- Фотограф агентства IRNA (Иран) Пайам Сани (онлайн)
Участники дискуссии обсудили роль современной фотожурналистики в индустрии СМИ в России и за рубежом, высказали мнение о месте искусственного интеллекта в фотожурналистике, рассказали о личном опыте экстремальной фотожурналистики и правилах личной безопасности корреспондентов, а также обеспечения информационной безопасности снимаемых людей. А также аргументировали важность регулярного участия в авторитетных фотоконкурсах, таких, как Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.
XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал 22 декабря 2024 года - по традиции в день рождения погибшего фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля 2025 года на сайте конкурса stenincontest.ru и stenincontest.com
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).