https://ria.ru/20250129/konkurs-1996108344.html

Конкурс Стенина провел круглый стол о современной фотожурналистике

Конкурс Стенина провел круглый стол о современной фотожурналистике - РИА Новости, 29.01.2025

Конкурс Стенина провел круглый стол о современной фотожурналистике

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол "Фотожурналистика в современных реалиях", на котором... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:10:00+03:00

2025-01-29T15:10:00+03:00

2025-01-29T15:10:00+03:00

россия

андрей стенин

миа "россия сегодня"

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

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МОСКВА, 29 января – РИА НОВОСТИ. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол "Фотожурналистика в современных реалиях", на котором фотожурналисты, военные фотокорреспонденты, эксперты и представители российского и зарубежного фотосообщества обсудили самые актуальные вопросы современной фотожурналистики.Круглый стол прошел под эгидой Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.В круглом столе в очном и онлайн формате приняли участие:Участники дискуссии обсудили роль современной фотожурналистики в индустрии СМИ в России и за рубежом, высказали мнение о месте искусственного интеллекта в фотожурналистике, рассказали о личном опыте экстремальной фотожурналистики и правилах личной безопасности корреспондентов, а также обеспечения информационной безопасности снимаемых людей. А также аргументировали важность регулярного участия в авторитетных фотоконкурсах, таких, как Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал 22 декабря 2024 года - по традиции в день рождения погибшего фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля 2025 года на сайте конкурса stenincontest.ru и stenincontest.comО КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20240806/stenin-1964107136.html

https://ria.ru/20250117/konkurs-1994304571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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