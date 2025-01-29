Почти 300 румынских наемников сдались в плен повстанцам в ДР Конго
Силы обороны Руанды: в ДР Конго более 280 румынских наемников сдались повстанцам
© AP Photo / Moses SawasawaПовстанцы M23 сопровождают румынских наемников в городе Гома. 29 января 2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
Повстанцы M23 сопровождают румынских наемников в городе Гома. 29 января 2025
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более 280 румынских наемников, воевавших в составе Вооруженных сил Демократической Республики Конго (ДРК), сдались в плен повстанческому движению М23 после захвата повстанцами конголезского города Гома, говорится в заявлении Сил обороны Руанды.
Ранее альянс повстанческих сил ДР Конго, в который входит группировка М23, заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из движения М23 и военные Руанды вторглись в пригород Гомы. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго.
"Сегодня днем Силы обороны Руанды (RDF) приняли и сопроводили более 280 румынских наемников, воевавших в рядах Вооруженных сил Демократической Республики Конго (FARDC) в восточной части ДРК. Эти наемники сдались M23 после захвата стратегически важного города Гома. Сейчас их перевозят в Кигали", - говорится в публикации сил обороны Руанды в соцсети Х.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ решительно осуждает действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призывает к выводу бойцов этого формирования из захваченных населенных пунктов страны.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.
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