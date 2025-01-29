https://ria.ru/20250129/kongo-1996172653.html

Почти 300 румынских наемников сдались в плен повстанцам в ДР Конго

Почти 300 румынских наемников сдались в плен повстанцам в ДР Конго - РИА Новости, 29.01.2025

Почти 300 румынских наемников сдались в плен повстанцам в ДР Конго

Более 280 румынских наемников, воевавших в составе Вооруженных сил Демократической Республики Конго (ДРК), сдались в плен повстанческому движению М23 после... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:25:00+03:00

2025-01-29T17:25:00+03:00

2025-01-29T17:37:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более 280 румынских наемников, воевавших в составе Вооруженных сил Демократической Республики Конго (ДРК), сдались в плен повстанческому движению М23 после захвата повстанцами конголезского города Гома, говорится в заявлении Сил обороны Руанды. Ранее альянс повстанческих сил ДР Конго, в который входит группировка М23, заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из движения М23 и военные Руанды вторглись в пригород Гомы. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго. "Сегодня днем Силы обороны Руанды (RDF) приняли и сопроводили более 280 румынских наемников, воевавших в рядах Вооруженных сил Демократической Республики Конго (FARDC) в восточной части ДРК. Эти наемники сдались M23 после захвата стратегически важного города Гома. Сейчас их перевозят в Кигали", - говорится в публикации сил обороны Руанды в соцсети Х. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ решительно осуждает действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призывает к выводу бойцов этого формирования из захваченных населенных пунктов страны. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.

https://ria.ru/20250126/oon-1995579311.html

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в мире, здоровье - общество, руанда, россия, демократическая республика конго, антониу гутерреш, василий небензя, оон, республика конго