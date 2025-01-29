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Власти ДР Конго запретили шествия и демонстрации в столице - РИА Новости, 29.01.2025
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14:10 29.01.2025 (обновлено: 14:11 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/kongo-1996107618.html
Власти ДР Конго запретили шествия и демонстрации в столице
Власти ДР Конго запретили шествия и демонстрации в столице - РИА Новости, 29.01.2025
Власти ДР Конго запретили шествия и демонстрации в столице
Губернатор столичного региона Демократической Республики Конго (ДРК) со среды запретил все массовые шествия и демонстрации, участники которых накануне атаковали РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:10:00+03:00
2025-01-29T14:11:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор столичного региона Демократической Республики Конго (ДРК) со среды запретил все массовые шествия и демонстрации, участники которых накануне атаковали ряд иностранных посольств в столице Киншасе, сообщает радио Okapi. Во вторник в Киншасе прошли массовые акции протеста у посольств Франции, США, Руанды и других стран. Протестующие требовали, чтобы международное сообщество вмешалось в ситуацию на востоке страны, где идут бои правительственных сил с группировкой М23. Как отмечает радио, демонстранты, выражавшие солидарность с жертвами войны и протестовавшие против руандийской агрессии, занимались грабежом и совершали другие вандализма. Приветствуя мобилизацию жителей Киншасы в поддержку вооруженных сил ДРК, губернатор Даниэль Бумба в то же время выразил сожаление по поводу последовавших за этим эксцессов. "Мы хотим сохранить общественный порядок и предотвратить распространение предосудительных действий", - говорится в его заявлении по поводу решения о запрете демонстраций. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.
https://ria.ru/20250129/rossija-1996017292.html
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в мире, киншаса (город), руанда, франция
В мире, Киншаса (город), Руанда, Франция
Власти ДР Конго запретили шествия и демонстрации в столице

Okapi: губернатор столичного региона ДРК запретил все акции протеста в Киншасе

© AP Photo / Samy Ntumba ShambuyiПротестующие в Киншасе
Протестующие в Киншасе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Samy Ntumba Shambuyi
Протестующие в Киншасе
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор столичного региона Демократической Республики Конго (ДРК) со среды запретил все массовые шествия и демонстрации, участники которых накануне атаковали ряд иностранных посольств в столице Киншасе, сообщает радио Okapi.
Во вторник в Киншасе прошли массовые акции протеста у посольств Франции, США, Руанды и других стран. Протестующие требовали, чтобы международное сообщество вмешалось в ситуацию на востоке страны, где идут бои правительственных сил с группировкой М23. Как отмечает радио, демонстранты, выражавшие солидарность с жертвами войны и протестовавшие против руандийской агрессии, занимались грабежом и совершали другие вандализма.
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Приветствуя мобилизацию жителей Киншасы в поддержку вооруженных сил ДРК, губернатор Даниэль Бумба в то же время выразил сожаление по поводу последовавших за этим эксцессов.
«
"Мы хотим сохранить общественный порядок и предотвратить распространение предосудительных действий", - говорится в его заявлении по поводу решения о запрете демонстраций.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.
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