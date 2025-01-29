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Лаборатория в ДР Конго финансируется США, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 29.01.2025
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13:55 29.01.2025 (обновлено: 13:56 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/kongo-1996104014.html
Лаборатория в ДР Конго финансируется США, заявили в Роспотребнадзоре
Лаборатория в ДР Конго финансируется США, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 29.01.2025
Лаборатория в ДР Конго финансируется США, заявили в Роспотребнадзоре
Лаборатория в ДР Конго, откуда, как опасается Международный Комитет Красного Креста, возможна утечка вирусов, финансируется США и французским фондом, что еще... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:55:00+03:00
2025-01-29T13:56:00+03:00
в мире
сша
международный комитет красного креста (мккк)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лаборатория в ДР Конго, откуда, как опасается Международный Комитет Красного Креста, возможна утечка вирусов, финансируется США и французским фондом, что еще раз показывает безответственность стран Запада при работе с опасными инфекциями на территории третьих стран, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Международный Комитет Красного Креста предупредил стороны конфликта на востоке Демократической Республики Конго об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии. "Деятельность указанной лаборатории финансируется Агентством США по международному развитию и французским Фондом Мерье. Данное обстоятельство в очередной раз подтверждает безответственный подход стран Запада при работе с опасными инфекциями на территории третьих стран, когда биологические объекты создаются без надлежащей инфраструктуры и бесконтрольно накапливают образцы возбудителей опасных болезней", - говорится в сообщении. В XXI веке почти половина (7 из 16) всех известных случаев утечек опасных патогенов из биолабораторий произошла на территории США, подчеркнули в Роспотребнадзоре. На американские биообъекты приходится также до 80% известных инцидентов внутрилабораторного заражения такими опасными болезнями, как чума, сибирская язва, оспа, вирус Эбола, уточнили в пресс-службе.
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в мире, сша, международный комитет красного креста (мккк), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В мире, США, Международный комитет Красного Креста (МККК), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Лаборатория в ДР Конго финансируется США, заявили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор: лаборатория в ДР Конго финансируется США и французским фондом

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лаборатория в ДР Конго, откуда, как опасается Международный Комитет Красного Креста, возможна утечка вирусов, финансируется США и французским фондом, что еще раз показывает безответственность стран Запада при работе с опасными инфекциями на территории третьих стран, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее Международный Комитет Красного Креста предупредил стороны конфликта на востоке Демократической Республики Конго об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии.
"Деятельность указанной лаборатории финансируется Агентством США по международному развитию и французским Фондом Мерье. Данное обстоятельство в очередной раз подтверждает безответственный подход стран Запада при работе с опасными инфекциями на территории третьих стран, когда биологические объекты создаются без надлежащей инфраструктуры и бесконтрольно накапливают образцы возбудителей опасных болезней", - говорится в сообщении.
В XXI веке почти половина (7 из 16) всех известных случаев утечек опасных патогенов из биолабораторий произошла на территории США, подчеркнули в Роспотребнадзоре. На американские биообъекты приходится также до 80% известных инцидентов внутрилабораторного заражения такими опасными болезнями, как чума, сибирская язва, оспа, вирус Эбола, уточнили в пресс-службе.
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В миреСШАМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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