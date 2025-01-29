https://ria.ru/20250129/kongo-1996019734.html
Небензя призвал ДР Конго защитить дипмиссии
Небензя призвал ДР Конго защитить дипмиссии - РИА Новости, 29.01.2025
Небензя призвал ДР Конго защитить дипмиссии
РФ призывает ДР Конго обеспечить защиту зарубежных дипломатических представительств в свете нападений демонстрантов на иностранные миссии в стране, заявил... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T01:06:00+03:00
2025-01-29T01:06:00+03:00
2025-01-29T01:06:00+03:00
в мире
руанда
россия
киншаса (город)
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995940269_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28ac2c52602578fbc57a9abf3d485fa1.jpg
ООН, 29 янв - РИА Новости. РФ призывает ДР Конго обеспечить защиту зарубежных дипломатических представительств в свете нападений демонстрантов на иностранные миссии в стране, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Во вторник в Киншасе прошли массовые акции протеста у посольств Франции, США, Руанды и других стран. Протестующие требовали, чтобы международное сообщество вмешалось в ситуацию на востоке страны, где идут бои правительственных сил с группировкой М23. Ряду зданий был нанесен материальный ущерб. "Мы также осуждаем любые нападения или проявления агрессии в отношении иностранных дипломатических представительств. Такие действия не имеют ничего общего с мирными демонстрациями. Призываем Киншасу обеспечить защиту зарубежных миссий и дипломатического персонала в соответствии с Венской конвенцией и международными обязательствами", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Москва также выражает соболезнования семьям погибших граждан ДР Конго, миротворцев ООН и павших бойцов Сообщества развития юга Африки, добавил он. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.
https://ria.ru/20250128/protest-1995935285.html
https://ria.ru/20250128/kongo-1995878212.html
руанда
россия
киншаса (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995940269_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_fa2005f3cc263ff0997bf575deac774a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, руанда, россия, киншаса (город), василий небензя, оон
В мире, Руанда, Россия, Киншаса (город), Василий Небензя, ООН
Небензя призвал ДР Конго защитить дипмиссии
Небензя призвал ДР Конго обеспечить защиту дипломатических представительств