https://ria.ru/20250129/kongo-1996019734.html

Небензя призвал ДР Конго защитить дипмиссии

Небензя призвал ДР Конго защитить дипмиссии - РИА Новости, 29.01.2025

Небензя призвал ДР Конго защитить дипмиссии

РФ призывает ДР Конго обеспечить защиту зарубежных дипломатических представительств в свете нападений демонстрантов на иностранные миссии в стране, заявил... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T01:06:00+03:00

2025-01-29T01:06:00+03:00

2025-01-29T01:06:00+03:00

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ООН, 29 янв - РИА Новости. РФ призывает ДР Конго обеспечить защиту зарубежных дипломатических представительств в свете нападений демонстрантов на иностранные миссии в стране, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Во вторник в Киншасе прошли массовые акции протеста у посольств Франции, США, Руанды и других стран. Протестующие требовали, чтобы международное сообщество вмешалось в ситуацию на востоке страны, где идут бои правительственных сил с группировкой М23. Ряду зданий был нанесен материальный ущерб. "Мы также осуждаем любые нападения или проявления агрессии в отношении иностранных дипломатических представительств. Такие действия не имеют ничего общего с мирными демонстрациями. Призываем Киншасу обеспечить защиту зарубежных миссий и дипломатического персонала в соответствии с Венской конвенцией и международными обязательствами", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Москва также выражает соболезнования семьям погибших граждан ДР Конго, миротворцев ООН и павших бойцов Сообщества развития юга Африки, добавил он. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.

https://ria.ru/20250128/protest-1995935285.html

https://ria.ru/20250128/kongo-1995878212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, руанда, россия, киншаса (город), василий небензя, оон