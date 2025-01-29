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Небензя призвал ДР Конго защитить дипмиссии - РИА Новости, 29.01.2025
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01:06 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/kongo-1996019734.html
Небензя призвал ДР Конго защитить дипмиссии
Небензя призвал ДР Конго защитить дипмиссии - РИА Новости, 29.01.2025
Небензя призвал ДР Конго защитить дипмиссии
РФ призывает ДР Конго обеспечить защиту зарубежных дипломатических представительств в свете нападений демонстрантов на иностранные миссии в стране, заявил... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T01:06:00+03:00
2025-01-29T01:06:00+03:00
в мире
руанда
россия
киншаса (город)
василий небензя
оон
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ООН, 29 янв - РИА Новости. РФ призывает ДР Конго обеспечить защиту зарубежных дипломатических представительств в свете нападений демонстрантов на иностранные миссии в стране, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Во вторник в Киншасе прошли массовые акции протеста у посольств Франции, США, Руанды и других стран. Протестующие требовали, чтобы международное сообщество вмешалось в ситуацию на востоке страны, где идут бои правительственных сил с группировкой М23. Ряду зданий был нанесен материальный ущерб. "Мы также осуждаем любые нападения или проявления агрессии в отношении иностранных дипломатических представительств. Такие действия не имеют ничего общего с мирными демонстрациями. Призываем Киншасу обеспечить защиту зарубежных миссий и дипломатического персонала в соответствии с Венской конвенцией и международными обязательствами", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Москва также выражает соболезнования семьям погибших граждан ДР Конго, миротворцев ООН и павших бойцов Сообщества развития юга Африки, добавил он. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.
https://ria.ru/20250128/protest-1995935285.html
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в мире, руанда, россия, киншаса (город), василий небензя, оон
В мире, Руанда, Россия, Киншаса (город), Василий Небензя, ООН
Небензя призвал ДР Конго защитить дипмиссии

Небензя призвал ДР Конго обеспечить защиту дипломатических представительств

© AP Photo / Samy Ntumba ShambuyiАкция протеста в Киншасе
Акция протеста в Киншасе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Samy Ntumba Shambuyi
Акция протеста в Киншасе. Архивное фото
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ООН, 29 янв - РИА Новости. РФ призывает ДР Конго обеспечить защиту зарубежных дипломатических представительств в свете нападений демонстрантов на иностранные миссии в стране, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Во вторник в Киншасе прошли массовые акции протеста у посольств Франции, США, Руанды и других стран. Протестующие требовали, чтобы международное сообщество вмешалось в ситуацию на востоке страны, где идут бои правительственных сил с группировкой М23. Ряду зданий был нанесен материальный ущерб.
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Вчера, 15:23
"Мы также осуждаем любые нападения или проявления агрессии в отношении иностранных дипломатических представительств. Такие действия не имеют ничего общего с мирными демонстрациями. Призываем Киншасу обеспечить защиту зарубежных миссий и дипломатического персонала в соответствии с Венской конвенцией и международными обязательствами", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Москва также выражает соболезнования семьям погибших граждан ДР Конго, миротворцев ООН и павших бойцов Сообщества развития юга Африки, добавил он.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.
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В миреРуандаРоссияКиншаса (город)Василий НебензяООН
 
 
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