https://ria.ru/20250129/kongo-1996019552.html

Число погибших в Гоме в ДР Конго превысило сто человек

Число погибших в Гоме в ДР Конго превысило сто человек - РИА Новости, 29.01.2025

Число погибших в Гоме в ДР Конго превысило сто человек

Число погибших в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго, где происходят столкновения между правительственными силами и повстанцами, превысило... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T01:04:00+03:00

2025-01-29T01:04:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Число погибших в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго, где происходят столкновения между правительственными силами и повстанцами, превысило 100, около тысячи человек ранены, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на полученные данные из местных больниц. Повстанческий "Альянс реки Конго" (АРК), в который входит группировка М23, ранее заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Тем не менее из сообщений местных СМИ следует, что в городе продолжаются интенсивные бои. Во вторник сообщалось о 20 погибших и более 400 раненых. "В результате трёхдневных столкновений между армией Демократической Республики Конго и боевиками М23, поддерживаемыми руандийскими солдатами, в Гоме погибло более 100 человек... Около тысячи раненых в ходе боевых действий также наводнили больницы", - говорится в сообщении. Как сообщил агентству медик одной из больниц, в городе всё ещё находится "много тел". Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ решительно осуждает действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призывает к выводу бойцов этого формирования из захваченных населенных пунктов страны. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.

https://ria.ru/20250129/rossija-1996017292.html

https://ria.ru/20250126/oon-1995579311.html

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россия

руанда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, демократическая республика конго, россия, руанда, василий небензя, оон