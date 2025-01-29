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Число погибших в Гоме в ДР Конго превысило сто человек - РИА Новости, 29.01.2025
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01:04 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/kongo-1996019552.html
Число погибших в Гоме в ДР Конго превысило сто человек
Число погибших в Гоме в ДР Конго превысило сто человек - РИА Новости, 29.01.2025
Число погибших в Гоме в ДР Конго превысило сто человек
Число погибших в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго, где происходят столкновения между правительственными силами и повстанцами, превысило... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T01:04:00+03:00
2025-01-29T01:04:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Число погибших в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго, где происходят столкновения между правительственными силами и повстанцами, превысило 100, около тысячи человек ранены, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на полученные данные из местных больниц. Повстанческий "Альянс реки Конго" (АРК), в который входит группировка М23, ранее заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Тем не менее из сообщений местных СМИ следует, что в городе продолжаются интенсивные бои. Во вторник сообщалось о 20 погибших и более 400 раненых. "В результате трёхдневных столкновений между армией Демократической Республики Конго и боевиками М23, поддерживаемыми руандийскими солдатами, в Гоме погибло более 100 человек... Около тысячи раненых в ходе боевых действий также наводнили больницы", - говорится в сообщении. Как сообщил агентству медик одной из больниц, в городе всё ещё находится "много тел". Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ решительно осуждает действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призывает к выводу бойцов этого формирования из захваченных населенных пунктов страны. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.
https://ria.ru/20250129/rossija-1996017292.html
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в мире, демократическая республика конго, россия, руанда, василий небензя, оон
В мире, Демократическая Республика Конго, Россия, Руанда, Василий Небензя, ООН
Число погибших в Гоме в ДР Конго превысило сто человек

Число погибших в Гоме в ДР Конго превысило сто человек, около тысячи ранены

© AP PhotoДР Конго
ДР Конго - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo
ДР Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Число погибших в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго, где происходят столкновения между правительственными силами и повстанцами, превысило 100, около тысячи человек ранены, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на полученные данные из местных больниц.
Повстанческий "Альянс реки Конго" (АРК), в который входит группировка М23, ранее заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Тем не менее из сообщений местных СМИ следует, что в городе продолжаются интенсивные бои. Во вторник сообщалось о 20 погибших и более 400 раненых.
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Россия осудила действия группировки М23 в Демократической Республике Конго
00:23
"В результате трёхдневных столкновений между армией Демократической Республики Конго и боевиками М23, поддерживаемыми руандийскими солдатами, в Гоме погибло более 100 человек... Около тысячи раненых в ходе боевых действий также наводнили больницы", - говорится в сообщении.
Как сообщил агентству медик одной из больниц, в городе всё ещё находится "много тел".
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ решительно осуждает действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призывает к выводу бойцов этого формирования из захваченных населенных пунктов страны.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.
Повстанцы движения M23 - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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26 января, 18:41
 
В миреДемократическая Республика КонгоРоссияРуандаВасилий НебензяООН
 
 
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