Рейтинг@Mail.ru
Россия использует все возможности для урегулирования в ДРК, заявил Небензя - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/kongo-1996017631.html
Россия использует все возможности для урегулирования в ДРК, заявил Небензя
Россия использует все возможности для урегулирования в ДРК, заявил Небензя - РИА Новости, 29.01.2025
Россия использует все возможности для урегулирования в ДРК, заявил Небензя
РФ будет использовать "все возможности" для того, чтобы остановить эскалацию в ДРК и восстановить перспективу дипломатического урегулирования, заявил постпред... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T00:34:00+03:00
2025-01-29T00:34:00+03:00
в мире
россия
руанда
ангола
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995941624_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_784e2ec073140b99e31a2cc6cff7d676.jpg
ООН, 29 янв – РИА Новости. РФ будет использовать "все возможности" для того, чтобы остановить эскалацию в ДРК и восстановить перспективу дипломатического урегулирования, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Россия со своей стороны будет использовать все возможности, в том числе на площадке этого Совета, чтобы остановить эскалацию и восстановить перспективу дипломатического регулирования в интересах стабилизации ситуации на востоке ДРК", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Он отметил, что военного пути урегулирования данного кризиса не существует: "совершенно очевидно, что это возможно только в результате политической договоренности". После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.
https://ria.ru/20250128/povstantsy-1995973477.html
https://ria.ru/20250129/rossija-1996017292.html
россия
руанда
ангола
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995941624_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d965de578399c8caca335d384ea4c58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, руанда, ангола, василий небензя, оон
В мире, Россия, Руанда, Ангола, Василий Небензя, ООН
Россия использует все возможности для урегулирования в ДРК, заявил Небензя

Небензя: Россия использует все возможности для стабилизации в ДР Конго

© AP Photo / Samy Ntumba ShambuyiПротестующие в Киншасе
Протестующие в Киншасе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Samy Ntumba Shambuyi
Протестующие в Киншасе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 29 янв – РИА Новости. РФ будет использовать "все возможности" для того, чтобы остановить эскалацию в ДРК и восстановить перспективу дипломатического урегулирования, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Россия со своей стороны будет использовать все возможности, в том числе на площадке этого Совета, чтобы остановить эскалацию и восстановить перспективу дипломатического регулирования в интересах стабилизации ситуации на востоке ДРК", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Повстанцы движения M23 - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
СМИ: повстанцы захватили аэропорт на востоке ДР Конго
Вчера, 18:03
Он отметил, что военного пути урегулирования данного кризиса не существует: "совершенно очевидно, что это возможно только в результате политической договоренности".
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Россия осудила действия группировки М23 в Демократической Республике Конго
00:23
 
В миреРоссияРуандаАнголаВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала