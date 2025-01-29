https://ria.ru/20250129/kongo-1996017631.html

Россия использует все возможности для урегулирования в ДРК, заявил Небензя

Россия использует все возможности для урегулирования в ДРК, заявил Небензя - РИА Новости, 29.01.2025

Россия использует все возможности для урегулирования в ДРК, заявил Небензя

РФ будет использовать "все возможности" для того, чтобы остановить эскалацию в ДРК и восстановить перспективу дипломатического урегулирования, заявил постпред... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T00:34:00+03:00

2025-01-29T00:34:00+03:00

2025-01-29T00:34:00+03:00

в мире

россия

руанда

ангола

василий небензя

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995941624_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_784e2ec073140b99e31a2cc6cff7d676.jpg

ООН, 29 янв – РИА Новости. РФ будет использовать "все возможности" для того, чтобы остановить эскалацию в ДРК и восстановить перспективу дипломатического урегулирования, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Россия со своей стороны будет использовать все возможности, в том числе на площадке этого Совета, чтобы остановить эскалацию и восстановить перспективу дипломатического регулирования в интересах стабилизации ситуации на востоке ДРК", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Он отметил, что военного пути урегулирования данного кризиса не существует: "совершенно очевидно, что это возможно только в результате политической договоренности". После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.

https://ria.ru/20250128/povstantsy-1995973477.html

https://ria.ru/20250129/rossija-1996017292.html

россия

руанда

ангола

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, руанда, ангола, василий небензя, оон