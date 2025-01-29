https://ria.ru/20250129/kongo-1996017631.html
Россия использует все возможности для урегулирования в ДРК, заявил Небензя
Россия использует все возможности для урегулирования в ДРК, заявил Небензя - РИА Новости, 29.01.2025
Россия использует все возможности для урегулирования в ДРК, заявил Небензя
РФ будет использовать "все возможности" для того, чтобы остановить эскалацию в ДРК и восстановить перспективу дипломатического урегулирования, заявил постпред... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T00:34:00+03:00
2025-01-29T00:34:00+03:00
2025-01-29T00:34:00+03:00
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ООН, 29 янв – РИА Новости. РФ будет использовать "все возможности" для того, чтобы остановить эскалацию в ДРК и восстановить перспективу дипломатического урегулирования, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Россия со своей стороны будет использовать все возможности, в том числе на площадке этого Совета, чтобы остановить эскалацию и восстановить перспективу дипломатического регулирования в интересах стабилизации ситуации на востоке ДРК", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Он отметил, что военного пути урегулирования данного кризиса не существует: "совершенно очевидно, что это возможно только в результате политической договоренности". После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.
https://ria.ru/20250128/povstantsy-1995973477.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, руанда, ангола, василий небензя, оон
В мире, Россия, Руанда, Ангола, Василий Небензя, ООН
Россия использует все возможности для урегулирования в ДРК, заявил Небензя
Небензя: Россия использует все возможности для стабилизации в ДР Конго