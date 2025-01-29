https://ria.ru/20250129/kompensatsiya-1996030080.html
Приставы взыщут компенсацию с Галявиева, напавшего на казанскую гимназию
Приставы взыщут компенсацию с Галявиева, напавшего на казанскую гимназию - РИА Новости, 29.01.2025
Приставы взыщут компенсацию с Галявиева, напавшего на казанскую гимназию
Служба приставов получила исполнительные листы на взыскание более 23 миллионов рублей с приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T05:01:00+03:00
2025-01-29T05:01:00+03:00
2025-01-29T05:02:00+03:00
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ильназ галявиев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Служба приставов получила исполнительные листы на взыскание более 23 миллионов рублей с приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов. В мае 2021 года в Казани 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии, где учился, убив семерых детей и двух учительниц. Еще 24 человека пострадали. Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному сроку. В настоящее время, по данным агентства, на него выписано 11 исполнительных производств. Речь идет о взыскании более 20 миллионов 123 тысяч рублей за причиненный моральный вред, 1 миллион 638 тысяч рублей исполнительских сборов, а также более 1 миллиона 409 тысяч рублей иных взысканий имущественного характера. Общая сумма долга Галявиева составляет 23 миллиона 171 тысячу 956 рублей.
https://ria.ru/20240916/napadeniya-1972907898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, ильназ галявиев
Происшествия, Казань, Ильназ Галявиев
Приставы взыщут компенсацию с Галявиева, напавшего на казанскую гимназию
Приставы начали взыскивать 23 миллиона рублей с Галявиева, напавшего на гимназию