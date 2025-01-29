https://ria.ru/20250129/kompensatsiya-1996030080.html

Приставы взыщут компенсацию с Галявиева, напавшего на казанскую гимназию

Приставы взыщут компенсацию с Галявиева, напавшего на казанскую гимназию - РИА Новости, 29.01.2025

Приставы взыщут компенсацию с Галявиева, напавшего на казанскую гимназию

Служба приставов получила исполнительные листы на взыскание более 23 миллионов рублей с приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T05:01:00+03:00

2025-01-29T05:01:00+03:00

2025-01-29T05:02:00+03:00

происшествия

казань

ильназ галявиев

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Служба приставов получила исполнительные листы на взыскание более 23 миллионов рублей с приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов. В мае 2021 года в Казани 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии, где учился, убив семерых детей и двух учительниц. Еще 24 человека пострадали. Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному сроку. В настоящее время, по данным агентства, на него выписано 11 исполнительных производств. Речь идет о взыскании более 20 миллионов 123 тысяч рублей за причиненный моральный вред, 1 миллион 638 тысяч рублей исполнительских сборов, а также более 1 миллиона 409 тысяч рублей иных взысканий имущественного характера. Общая сумма долга Галявиева составляет 23 миллиона 171 тысячу 956 рублей.

https://ria.ru/20240916/napadeniya-1972907898.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, казань, ильназ галявиев