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На Колыме начали проверку после перемерзания системы водоснабжения
На Колыме начали проверку после перемерзания системы водоснабжения - РИА Новости, 29.01.2025
На Колыме начали проверку после перемерзания системы водоснабжения
Следователи начали проверку после перемерзания системы водоснабжения в пятидесятиградусный мороз в поселке Холодный Магаданской области, сообщает в среду СУСК... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T08:57:00+03:00
2025-01-29T08:57:00+03:00
2025-01-29T08:57:00+03:00
происшествия
жкх
магаданская область
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следственный комитет россии (ск рф)
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МАГАДАН, 29 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку после перемерзания системы водоснабжения в пятидесятиградусный мороз в поселке Холодный Магаданской области, сообщает в среду СУСК России по региону. Ранее в поселке Холодный Магаданской области объявили режим ЧС. Там в пятидесятиградусный мороз перемерзла система внутридомового водоснабжения. Воду жителям подвозят по графику. Бригады ресурсоснабжающей компании устраняют аварию. "Следственным управлением СК России по Магаданской области по обращению жителя поселка Холодный Сусуманского района, размещенного в одном из новостных Telegram-каналов, организовано проведение процессуальной проверки. В публичном пространстве сообщалось о ненадлежащем оказании управляющей компанией услуг по обслуживанию систем водопровода и отопления многоквартирных домов поселка, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250128/tiksi-1995814659.html
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происшествия, жкх, магаданская область, россия, сусуманский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Магаданская область, Россия, Сусуманский район, Следственный комитет России (СК РФ)
На Колыме начали проверку после перемерзания системы водоснабжения
СК начал проверку после перемерзания системы водоснабжения в Магаданской области