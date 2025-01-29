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Цена на арабику впервые превысила восемь тысяч долларов за тонну - РИА Новости, 29.01.2025
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13:34 29.01.2025
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Цена на арабику впервые превысила восемь тысяч долларов за тонну
Цена на арабику впервые превысила восемь тысяч долларов за тонну - РИА Новости, 29.01.2025
Цена на арабику впервые превысила восемь тысяч долларов за тонну
Биржевые цены на арабику в среду продолжают обновлять рекорды, теперь её стоимость впервые превысила круглую отметку в 8 тысяч долларов за тонну,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:34:00+03:00
2025-01-29T13:34:00+03:00
экономика
кофе
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Биржевые цены на арабику в среду продолжают обновлять рекорды, теперь её стоимость впервые превысила круглую отметку в 8 тысяч долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.45 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика подскакивает на 1,04%, до 3,612 доллара за фунт (около 7 963 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель поднимался максимально до рекордных 3,6375 доллара за фунт, или почти 8 019 долларов за тонну. Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста поднимается в то же время на 0,49%, до 5 587 долларов за тонну. Стоимость кофе арабика обновляет рекорд третий день подряд: во вторник показатель поднялся выше 7,9 тысячи, в понедельник - 7,8 тысячи долларов за тонну. С начала месяца фьючерс подорожал более чем на 10%. В ноябре показатель поднялся выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч.
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экономика, кофе
Экономика, Кофе
Цена на арабику впервые превысила восемь тысяч долларов за тонну

Биржевая цена на кофе сорта арабика впервые превысила 8 тысяч долларов за тонну

© РИА Новости / Илья НаймушинКофейные зерна
Кофейные зерна - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Кофейные зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Биржевые цены на арабику в среду продолжают обновлять рекорды, теперь её стоимость впервые превысила круглую отметку в 8 тысяч долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.45 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика подскакивает на 1,04%, до 3,612 доллара за фунт (около 7 963 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель поднимался максимально до рекордных 3,6375 доллара за фунт, или почти 8 019 долларов за тонну.
Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста поднимается в то же время на 0,49%, до 5 587 долларов за тонну.
Стоимость кофе арабика обновляет рекорд третий день подряд: во вторник показатель поднялся выше 7,9 тысячи, в понедельник - 7,8 тысячи долларов за тонну. С начала месяца фьючерс подорожал более чем на 10%. В ноябре показатель поднялся выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч.
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