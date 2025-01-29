https://ria.ru/20250129/kofe-1996059043.html
Цены на арабику обновили исторический рекорд
Цены на арабику обновили исторический рекорд - РИА Новости, 29.01.2025
Цены на арабику обновили исторический рекорд
Биржевые цены на арабику во вторник вновь обновили исторический рекорд и превысили отметку в 7,9 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:30:00+03:00
2025-01-29T10:30:00+03:00
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экономика
кофе
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Биржевые цены на арабику во вторник вновь обновили исторический рекорд и превысили отметку в 7,9 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов вторника стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика выросла на 2,43%, до 3,577 доллара за фунт (около 7 886 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель поднимался максимально до рекордных 3,5875 доллара за фунт, или почти 7 909 долларов за тонну. С начала года стоимость арабики выросла более чем на 10% после в целом стабильной динамики декабря, а в ноябре цена подскочила сразу на 30%, превысив в том месяце отметку в 7 тысяч долларов за тонну. Суммарно стоимость кофе выросла в 2024 году в 1,7 раза. Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста поднялась во вторник на 1,56%, до 5 545 долларов за тонну.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, кофе
Цены на арабику обновили исторический рекорд
Биржевые цены на кофе сорта арабика обновили рекорд, превысив $7900 за тонну
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Биржевые цены на арабику во вторник вновь обновили исторический рекорд и превысили отметку в 7,9 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов вторника стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика выросла на 2,43%, до 3,577 доллара за фунт (около 7 886 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель поднимался максимально до рекордных 3,5875 доллара за фунт, или почти 7 909 долларов за тонну.
С начала года стоимость арабики выросла более чем на 10% после в целом стабильной динамики декабря, а в ноябре цена подскочила сразу на 30%, превысив в том месяце отметку в 7 тысяч долларов за тонну. Суммарно стоимость кофе выросла в 2024 году в 1,7 раза.
Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста поднялась во вторник на 1,56%, до 5 545 долларов за тонну.