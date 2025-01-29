https://ria.ru/20250129/kndr-1996073398.html

Ким Чен Ын отчитал местных чиновников за аморальное поведение

Ким Чен Ын отчитал местных чиновников за аморальное поведение - РИА Новости, 29.01.2025

Ким Чен Ын отчитал местных чиновников за аморальное поведение

Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал местных чиновников в провинции Чагандо за аморальное поведение и злоупотребление властью, передает Центральное телеграфное... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:39:00+03:00

2025-01-29T11:39:00+03:00

2025-01-29T13:29:00+03:00

в мире

ким чен ын

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СЕУЛ, 29 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал местных чиновников в провинции Чагандо за аморальное поведение и злоупотребление властью, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Сообщается, что Ким Чен Ын сделал выговор партийным чиновникам в провинции Чагандо за грубое нарушение партийной дисциплины - распитие алкогольных напитков в общественных местах, а также злоупотребление своим положением. Он выступил с замечаниями во время 30-го расширенного заседания Секретариата ЦК Трудовой партии Кореи восьмого созыва, на котором председательствовал 27 января. Более 40 чиновников Ончхона обвинили в плохой подготовке к пленарному заседанию уездного партийного комитета, а также в устроенных в общественных местах попойках, что является вопиющим нарушением партийной дисциплины. Сельскохозяйственные инспекторы в уезде Уси были обвинены в непростительном преступлении - незаконном присвоении собственности местных жителей путем злоупотребления "неприкосновенной юридической властью", сказано в сообщении ЦТАК. Выступая с речью во время заседания, Ким Чен Ын назвал эти нарушения крупнейшим ЧП для партии, которое никогда не может быть прощено. "Генеральный секретарь (Ким Чен Ын - ред.) отметил, что этот случай... считается серьезным нарушением партийной дисциплины, преступным актом против моральных и культурных норм, открытым отрицанием линии партии на установление дисциплины", - пишет агентство. Секретариат Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) принял решение о роспуске партийного комитета уезда Ончхон и органа сельскохозяйственной инспекции уезда Уси. Они будут заменены новой организацией, которая будет сформирована в ближайшее время. Как отметили южнокорейские СМИ, дисциплинарные меры, по-видимому, направлены на укрепление внутренней дисциплины, поскольку Ким Чен Ын продвигает программу развития периферии в рамках "Политики регионального развития 20х10", учитывая, что в этом году отмечается 80-летие создания партии КНДР.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995244612.html

https://ria.ru/20241227/kndr-1991575081.html

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в мире, ким чен ын