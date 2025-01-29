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Кличко обвинил окружение Зеленского в попытке разбалансировать власть - РИА Новости, 29.01.2025
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15:34 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/klichko-1996125728.html
Кличко обвинил окружение Зеленского в попытке разбалансировать власть
Кличко обвинил окружение Зеленского в попытке разбалансировать власть - РИА Новости, 29.01.2025
Кличко обвинил окружение Зеленского в попытке разбалансировать власть
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что окружение Владимира Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:34:00+03:00
2025-01-29T15:34:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что окружение Владимира Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. "Обращаюсь к президенту Украины. Пока вы, как верховный главнокомандующий, сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими. В Киеве происходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление", - написал Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, новый глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко блокирует восстановление поврежденных домов, инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы. "В то же время он пытается перебрать полномочия мэра, городского совета и киевской горадминситрации, нарушая закон… Прошу президента, как гаранта конституции, не допустить разрушения местного самоуправления — основы демократии", - добавил Кличко. А октябре 2024 года Кличко заявлял, что многочисленные оперативные действия правоохранителей блокируют работу многих местных органов власти и коммунальных предприятий. Кличко в конце 2023 года заявлял, что в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, что страна движется к авторитаризму, при котором всё зависит от настроения одного человека.
https://ria.ru/20250129/kiev-1996093797.html
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в мире, украина, киев, виталий кличко, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Виталий Кличко, Владимир Зеленский
Кличко обвинил окружение Зеленского в попытке разбалансировать власть

Кличко: окружение Зеленского пытается уничтожить местное самоуправление в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что окружение Владимира Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление.
"Обращаюсь к президенту Украины. Пока вы, как верховный главнокомандующий, сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими. В Киеве происходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
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По его словам, новый глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко блокирует восстановление поврежденных домов, инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы. "В то же время он пытается перебрать полномочия мэра, городского совета и киевской горадминситрации, нарушая закон… Прошу президента, как гаранта конституции, не допустить разрушения местного самоуправления — основы демократии", - добавил Кличко.
А октябре 2024 года Кличко заявлял, что многочисленные оперативные действия правоохранителей блокируют работу многих местных органов власти и коммунальных предприятий.
Кличко в конце 2023 года заявлял, что в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, что страна движется к авторитаризму, при котором всё зависит от настроения одного человека.
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