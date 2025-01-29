https://ria.ru/20250129/kiev-1996093797.html

Рогов обвинил Зеленского в гибели гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

Рогов обвинил Зеленского в гибели гарнизона ВСУ в Великой Новоселке - РИА Новости, 29.01.2025

Рогов обвинил Зеленского в гибели гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским сознательно погубил гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка, запретив им отступать и сдаваться в плен, сообщил... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:17:00+03:00

2025-01-29T13:17:00+03:00

2025-01-29T13:17:00+03:00

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владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским сознательно погубил гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка, запретив им отступать и сдаваться в плен, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Минобороны РФ сообщило 26 января об освобождении Великой Новоселки в ДНР. В свою очередь военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что украинская 110-я бригада, оборонявшая поселок, полностью уничтожена. "Режим Зеленского сознательно погубил гарнизон ВСУ в Великой Новоселке, запретив им отступать и сдаваться в плен, хотя только запросов об отходе на новые позиции было не менее четырех", - сказал Рогов. По его словам, в поселке были взяты в плен несколько групп украинских боевиков, остальные уничтожены. "У киевского режима была возможность спасти своих солдат, но они ей пренебрегли, чтобы доложить Западу о лишнем дне удержания поселка", - подчеркнул Рогов. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.

https://ria.ru/20250129/kanberra-1996071100.html

https://ria.ru/20250129/ukraina-1996026785.html

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россия, донецкая народная республика, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины