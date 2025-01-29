https://ria.ru/20250129/kiev-1996077398.html

Украина продолжает получать военную помощь от США, заявили в Киеве

Украина продолжает получать военную помощь от США, заявили в Киеве - РИА Новости, 29.01.2025

Украина продолжает получать военную помощь от США, заявили в Киеве

Украина на фоне объявленной президентом США Дональдом Трампом приостановки американской помощи на три месяца продолжает получать военную поддержку по ранее... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:01:00+03:00

2025-01-29T12:01:00+03:00

2025-01-29T12:01:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украина на фоне объявленной президентом США Дональдом Трампом приостановки американской помощи на три месяца продолжает получать военную поддержку по ранее утвержденным пакетам, заверил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. В Белом доме 21 января заявили, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Во вторник издание Wall Street Journal сообщило, что приостановка властями Штатов помощи, вероятно, заморозит финансирование Украины и Тайваня на закупки американского вооружения. Впрочем, газета отметила, что это не единственный источник получения вооружения для Киева и китайского острова. "Военная помощь США для Украины продолжается, в частности по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее", - приводит слова Коваленко пресс-служба центра в Telegram-канале. По его словам, распространяемая в медиа информация об остановке военной помощи, не соответствует действительности. Коваленко 25 января сообщал, что Украина продолжает получать военную помощь от США по ранее утвержденным программам, несмотря на приостановление западной помощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250129/tramp-1996058890.html

https://ria.ru/20250129/panchenko-1996053348.html

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в мире, украина, сша, россия, андрей коваленко, дональд трамп, сергей лавров, нато