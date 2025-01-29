В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал",
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 10.11 мск звучит в Киеве и Киевской, Черниговской, Полтавской областях.
"Взрывы в Киеве", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО, прогремели в Киеве. "В столице работают силы ПВО", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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