https://ria.ru/20250129/kiev-1996057781.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 29.01.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в среду в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал", РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:17:00+03:00

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2025-01-29T10:19:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал",По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 10.11 мск звучит в Киеве и Киевской, Черниговской, Полтавской областях."Взрывы в Киеве", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО, прогремели в Киеве. "В столице работают силы ПВО", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, виталий кличко, украина, россия, вооруженные силы украины