https://ria.ru/20250129/kiev-1996035601.html

В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 29.01.2025

В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв, передает агентство "РБК-Украина" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T06:48:00+03:00

2025-01-29T06:48:00+03:00

2025-01-29T07:07:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Киеве прогремел взрыв, передает агентство "РБК-Украина" в Telegram-канале."В Киеве был слышен взрыв", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 6.47 мск в столице звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, вооруженные силы украины, россия