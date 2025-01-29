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В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:48 29.01.2025 (обновлено: 07:07 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/kiev-1996035601.html
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 29.01.2025
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв, передает агентство "РБК-Украина" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T06:48:00+03:00
2025-01-29T07:07:00+03:00
в мире
киев
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Киеве прогремел взрыв, передает агентство "РБК-Украина" в Telegram-канале."В Киеве был слышен взрыв", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 6.47 мск в столице звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, россия
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве после воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Киеве прогремел взрыв, передает агентство "РБК-Украина" в Telegram-канале.
Киеве был слышен взрыв", — говорится в публикации.
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Вчера, 14:29
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 6.47 мск в столице звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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