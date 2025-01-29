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В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 29.01.2025
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв, передает агентство "РБК-Украина" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T06:48:00+03:00
2025-01-29T06:48:00+03:00
2025-01-29T07:07:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Киеве прогремел взрыв, передает агентство "РБК-Украина" в Telegram-канале."В Киеве был слышен взрыв", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 6.47 мск в столице звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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