https://ria.ru/20250129/kiev-1996026534.html

Жительница Новогродовки рассказала, как Киев отбирал детей у их родителей

Жительница Новогродовки рассказала, как Киев отбирал детей у их родителей - РИА Новости, 29.01.2025

Жительница Новогродовки рассказала, как Киев отбирал детей у их родителей

Киевский режим отбирал у родителей и насильно вывозил маленьких детей в Новогродовке ДНР до того, как город был освобожден российскими войсками, рассказала РИА... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T03:18:00+03:00

2025-01-29T03:18:00+03:00

2025-01-29T03:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

россия

происшествия

новогродовка

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Киевский режим отбирал у родителей и насильно вывозил маленьких детей в Новогродовке ДНР до того, как город был освобожден российскими войсками, рассказала РИА Новости жительница Новогродовки Ирина."Детей отбирали, маленьких. Я знаю одних людей по Донецкой улице из города Новогродовки. Полугодовалую девочку забрали. Оставили мать, молодую пару. Их не забрали, а девочку забрали", - поделилась Ирина. Минобороны России 8 сентября минувшего года сообщило, что населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр".

https://ria.ru/20250128/novogrodovka-1995819445.html

донецкая народная республика

украина

россия

новогродовка

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, происшествия, новогродовка