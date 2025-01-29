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Жительница Новогродовки рассказала, как Киев отбирал детей у их родителей
Жительница Новогродовки рассказала, как Киев отбирал детей у их родителей - РИА Новости, 29.01.2025
Жительница Новогродовки рассказала, как Киев отбирал детей у их родителей
Киевский режим отбирал у родителей и насильно вывозил маленьких детей в Новогродовке ДНР до того, как город был освобожден российскими войсками, рассказала РИА... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T03:18:00+03:00
2025-01-29T03:18:00+03:00
2025-01-29T03:18:00+03:00
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Киевский режим отбирал у родителей и насильно вывозил маленьких детей в Новогродовке ДНР до того, как город был освобожден российскими войсками, рассказала РИА Новости жительница Новогродовки Ирина."Детей отбирали, маленьких. Я знаю одних людей по Донецкой улице из города Новогродовки. Полугодовалую девочку забрали. Оставили мать, молодую пару. Их не забрали, а девочку забрали", - поделилась Ирина. Минобороны России 8 сентября минувшего года сообщило, что населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр".
https://ria.ru/20250128/novogrodovka-1995819445.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, происшествия, новогродовка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Россия, Происшествия, Новогродовка
Жительница Новогродовки рассказала, как Киев отбирал детей у их родителей
Жительница Новогродовки: Киев отбирал у родителей маленьких детей и вывозил их