Google обвинил хакеров из России, КНР и КНДР в кибератаках, пишет WSJ
WSJ: Google обвинил хакеров из России и КНР в кибератаках с помощью чат-бота
Компания Google. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Компания Google утверждает, что в 2024 году хакеры из более чем 20 стран, среди которых якобы Россия, Китай, КНДР и Иран, воспользовались ее чат-ботом Gemini для планирования и совершенствования кибератак против США и других целей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на просмотренный отчет компании и американских чиновников.
"В прошлом году десятки хакерских групп в более чем 20 странах обратились к Gemini от Google для помощи со злонамеренным написанием кода, поиском публично известных кибер-уязвимостей и изучением организаций, на которые планировалось напасть", - пишет издание.
Согласно отчету Google, на который ссылается издание, чат-ботом пользовались в том числе хакерские группы, якобы связанные с Китаем, Ираном, Россией и КНДР. Отмечается, что с помощью Gemini хакеры стремились не столько придумать новые приемы, сколько повысить свою продуктивность. По выражению газеты, они относились к чат-боту как к "ассистенту исследователя".
В отчете утверждается, что чаще всего чат-бот использовали хакеры из Китая и Ирана. Отмечается, что с его помощью иранцы изучали различные военные организации, а также создавали контент на английском, иврите и фарси для фишинга. В свою очередь, китайцы, как утверждается, использовали ИИ для изучения различных тактик взлома, северокорейцы с помощью чат-бота писали подставные сопроводительные письма для приема на удаленную работу, а россияне, согласно отчету, пользовались Gemini умеренно и для более "приземленных" целей, например, для написания кода.
Как заявила изданию представитель Google, компания уже удалила все аккаунты, связанные с преступной активностью, отказавшись назвать их число.
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