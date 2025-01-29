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Google обвинил хакеров из России, КНР и КНДР в кибератаках, пишет WSJ - РИА Новости, 29.01.2025
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19:50 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/kiberataka-1996199922.html
Google обвинил хакеров из России, КНР и КНДР в кибератаках, пишет WSJ
Google обвинил хакеров из России, КНР и КНДР в кибератаках, пишет WSJ - РИА Новости, 29.01.2025
Google обвинил хакеров из России, КНР и КНДР в кибератаках, пишет WSJ
Компания Google утверждает, что в 2024 году хакеры из более чем 20 стран, среди которых якобы Россия, Китай, КНДР и Иран, воспользовались ее чат-ботом Gemini... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:50:00+03:00
2025-01-29T19:50:00+03:00
в мире
технологии
китай
иран
россия
google
сша
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Компания Google утверждает, что в 2024 году хакеры из более чем 20 стран, среди которых якобы Россия, Китай, КНДР и Иран, воспользовались ее чат-ботом Gemini для планирования и совершенствования кибератак против США и других целей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на просмотренный отчет компании и американских чиновников. "В прошлом году десятки хакерских групп в более чем 20 странах обратились к Gemini от Google для помощи со злонамеренным написанием кода, поиском публично известных кибер-уязвимостей и изучением организаций, на которые планировалось напасть", - пишет издание. Согласно отчету Google, на который ссылается издание, чат-ботом пользовались в том числе хакерские группы, якобы связанные с Китаем, Ираном, Россией и КНДР. Отмечается, что с помощью Gemini хакеры стремились не столько придумать новые приемы, сколько повысить свою продуктивность. По выражению газеты, они относились к чат-боту как к "ассистенту исследователя". В отчете утверждается, что чаще всего чат-бот использовали хакеры из Китая и Ирана. Отмечается, что с его помощью иранцы изучали различные военные организации, а также создавали контент на английском, иврите и фарси для фишинга. В свою очередь, китайцы, как утверждается, использовали ИИ для изучения различных тактик взлома, северокорейцы с помощью чат-бота писали подставные сопроводительные письма для приема на удаленную работу, а россияне, согласно отчету, пользовались Gemini умеренно и для более "приземленных" целей, например, для написания кода. Как заявила изданию представитель Google, компания уже удалила все аккаунты, связанные с преступной активностью, отказавшись назвать их число.
https://ria.ru/20250125/kiberataka-1995419001.html
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китай
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в мире, технологии, китай, иран, россия, google, сша, кндр (северная корея)
В мире, Технологии, Китай, Иран, Россия, Google, США, КНДР (Северная Корея)
Google обвинил хакеров из России, КНР и КНДР в кибератаках, пишет WSJ

WSJ: Google обвинил хакеров из России и КНР в кибератаках с помощью чат-бота

© Flickr / scobleizerКомпания Google
Компания Google - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Flickr / scobleizer
Компания Google. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Компания Google утверждает, что в 2024 году хакеры из более чем 20 стран, среди которых якобы Россия, Китай, КНДР и Иран, воспользовались ее чат-ботом Gemini для планирования и совершенствования кибератак против США и других целей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на просмотренный отчет компании и американских чиновников.
"В прошлом году десятки хакерских групп в более чем 20 странах обратились к Gemini от Google для помощи со злонамеренным написанием кода, поиском публично известных кибер-уязвимостей и изучением организаций, на которые планировалось напасть", - пишет издание.
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Согласно отчету Google, на который ссылается издание, чат-ботом пользовались в том числе хакерские группы, якобы связанные с Китаем, Ираном, Россией и КНДР. Отмечается, что с помощью Gemini хакеры стремились не столько придумать новые приемы, сколько повысить свою продуктивность. По выражению газеты, они относились к чат-боту как к "ассистенту исследователя".
В отчете утверждается, что чаще всего чат-бот использовали хакеры из Китая и Ирана. Отмечается, что с его помощью иранцы изучали различные военные организации, а также создавали контент на английском, иврите и фарси для фишинга. В свою очередь, китайцы, как утверждается, использовали ИИ для изучения различных тактик взлома, северокорейцы с помощью чат-бота писали подставные сопроводительные письма для приема на удаленную работу, а россияне, согласно отчету, пользовались Gemini умеренно и для более "приземленных" целей, например, для написания кода.
Как заявила изданию представитель Google, компания уже удалила все аккаунты, связанные с преступной активностью, отказавшись назвать их число.
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В миреТехнологииКитайИранРоссияGoogleСШАКНДР (Северная Корея)
 
 
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