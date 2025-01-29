https://ria.ru/20250129/kiberataka-1996199922.html

Google обвинил хакеров из России, КНР и КНДР в кибератаках, пишет WSJ

Google обвинил хакеров из России, КНР и КНДР в кибератаках, пишет WSJ - РИА Новости, 29.01.2025

Google обвинил хакеров из России, КНР и КНДР в кибератаках, пишет WSJ

Компания Google утверждает, что в 2024 году хакеры из более чем 20 стран, среди которых якобы Россия, Китай, КНДР и Иран, воспользовались ее чат-ботом Gemini... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T19:50:00+03:00

2025-01-29T19:50:00+03:00

2025-01-29T19:50:00+03:00

в мире

технологии

китай

иран

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google

сша

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Компания Google утверждает, что в 2024 году хакеры из более чем 20 стран, среди которых якобы Россия, Китай, КНДР и Иран, воспользовались ее чат-ботом Gemini для планирования и совершенствования кибератак против США и других целей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на просмотренный отчет компании и американских чиновников. "В прошлом году десятки хакерских групп в более чем 20 странах обратились к Gemini от Google для помощи со злонамеренным написанием кода, поиском публично известных кибер-уязвимостей и изучением организаций, на которые планировалось напасть", - пишет издание. Согласно отчету Google, на который ссылается издание, чат-ботом пользовались в том числе хакерские группы, якобы связанные с Китаем, Ираном, Россией и КНДР. Отмечается, что с помощью Gemini хакеры стремились не столько придумать новые приемы, сколько повысить свою продуктивность. По выражению газеты, они относились к чат-боту как к "ассистенту исследователя". В отчете утверждается, что чаще всего чат-бот использовали хакеры из Китая и Ирана. Отмечается, что с его помощью иранцы изучали различные военные организации, а также создавали контент на английском, иврите и фарси для фишинга. В свою очередь, китайцы, как утверждается, использовали ИИ для изучения различных тактик взлома, северокорейцы с помощью чат-бота писали подставные сопроводительные письма для приема на удаленную работу, а россияне, согласно отчету, пользовались Gemini умеренно и для более "приземленных" целей, например, для написания кода. Как заявила изданию представитель Google, компания уже удалила все аккаунты, связанные с преступной активностью, отказавшись назвать их число.

https://ria.ru/20250125/kiberataka-1995419001.html

https://ria.ru/20250105/kitaj-1992538941.html

китай

иран

россия

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кндр (северная корея)

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в мире, технологии, китай, иран, россия, google, сша, кндр (северная корея)