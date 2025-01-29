https://ria.ru/20250129/khramy-1996158042.html

Ресин рассказал, сколько храмов планируют построить в Москве

Ресин рассказал, сколько храмов планируют построить в Москве - РИА Новости, 29.01.2025

Ресин рассказал, сколько храмов планируют построить в Москве

В рамках Программы строительства православных храмов в Москве всего будет возведено минимум 300 храмов, уже построили 140, сообщил депутат Госдумы РФ, куратор... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:55:00+03:00

2025-01-29T16:55:00+03:00

2025-01-29T16:55:00+03:00

религия

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россия

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В рамках Программы строительства православных храмов в Москве всего будет возведено минимум 300 храмов, уже построили 140, сообщил депутат Госдумы РФ, куратор программы Владимир Ресин, выступая на Рождественских образовательных чтениях. "Программа будет не "200 храмов", а минимум 300, если точнее – 299 точек (площадок в Москве - ред.), где отведена земля и где в разных стадиях ведут работы по храмам. Из них 140 построены, в этом году планируем построить 14 храмов, к юбилею, 15-летиею программы – 150 храмов", - сказал Ресин. Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседатели попечительского совета – мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20250128/patriarkh-1995978359.html

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Никита Бизин

москва, россия, владимир ресин, сергей собянин, госдума рф, религия