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Ресин рассказал, сколько храмов планируют построить в Москве - РИА Новости, 29.01.2025
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Религия
 
16:55 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/khramy-1996158042.html
Ресин рассказал, сколько храмов планируют построить в Москве
Ресин рассказал, сколько храмов планируют построить в Москве - РИА Новости, 29.01.2025
Ресин рассказал, сколько храмов планируют построить в Москве
В рамках Программы строительства православных храмов в Москве всего будет возведено минимум 300 храмов, уже построили 140, сообщил депутат Госдумы РФ, куратор... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:55:00+03:00
2025-01-29T16:55:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В рамках Программы строительства православных храмов в Москве всего будет возведено минимум 300 храмов, уже построили 140, сообщил депутат Госдумы РФ, куратор программы Владимир Ресин, выступая на Рождественских образовательных чтениях. "Программа будет не "200 храмов", а минимум 300, если точнее – 299 точек (площадок в Москве - ред.), где отведена земля и где в разных стадиях ведут работы по храмам. Из них 140 построены, в этом году планируем построить 14 храмов, к юбилею, 15-летиею программы – 150 храмов", - сказал Ресин. Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседатели попечительского совета – мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20250128/patriarkh-1995978359.html
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москва, россия, владимир ресин, сергей собянин, госдума рф, религия
Религия, Москва, Россия, Владимир Ресин, Сергей Собянин, Госдума РФ, Религия

Ресин рассказал, сколько храмов планируют построить в Москве

© РИА Новости / Владимир АстапковичКабина строительного крана и кресты на куполах храма
Кабина строительного крана и кресты на куполах храма - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Кабина строительного крана и кресты на куполах храма
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В рамках Программы строительства православных храмов в Москве всего будет возведено минимум 300 храмов, уже построили 140, сообщил депутат Госдумы РФ, куратор программы Владимир Ресин, выступая на Рождественских образовательных чтениях.
"Программа будет не "200 храмов", а минимум 300, если точнее – 299 точек (площадок в Москве - ред.), где отведена земля и где в разных стадиях ведут работы по храмам. Из них 140 построены, в этом году планируем построить 14 храмов, к юбилею, 15-летиею программы – 150 храмов", - сказал Ресин.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседатели попечительского совета – мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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