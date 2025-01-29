https://ria.ru/20250129/kemerovo-1996071581.html

В Кемерово за растрату задержали директора муниципального предприятия

В Кемерово за растрату задержали директора муниципального предприятия - РИА Новости, 29.01.2025

В Кемерово за растрату задержали директора муниципального предприятия

Директор муниципального предприятия "Городское управление капитального строительства" задержан в Кемерово по обвинению в растрате свыше 500 тысяч рублей из... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:31:00+03:00

2025-01-29T11:31:00+03:00

2025-01-29T11:31:00+03:00

происшествия

жкх

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КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Директор муниципального предприятия "Городское управление капитального строительства" задержан в Кемерово по обвинению в растрате свыше 500 тысяч рублей из бюджета, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Предварительно установлено, что… с мая по август 2024 года, занимая указанную должность, фигурант совершил растрату вверенных ему бюджетных денежных средств путем оплаты работ по фиктивно заключенным с коммерческой организацией договорам в рамках исполнения муниципальных контрактов на общую сумму свыше 560 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами директор МУПа распорядился по своему усмотрению, причинив бюджету города ущерб в указанном размере", – сообщает ведомство. Заведено дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата). Ведомство не называет имени фигуранта, но информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет о Денисе Худякове. "При силовой поддержке бойцов Росгвардии следователем мужчина задержан. В его жилище и по месту работы проведены обыски, в ходе которых изъяты интересующие следствие документы, носители электронной информации, а также денежные средства. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения", – говорится в сообщении. Отмечается, что преступная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками УФСБ, УЭБиПК ГУМВД по региону. Материалы оперативно-розыскной деятельности затем передали в следственные органы СК.

https://ria.ru/20250127/khischenie-1995712436.html

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происшествия, жкх, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), кемерово