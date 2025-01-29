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В Кемерово за растрату задержали директора муниципального предприятия - РИА Новости, 29.01.2025
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11:31 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/kemerovo-1996071581.html
В Кемерово за растрату задержали директора муниципального предприятия
В Кемерово за растрату задержали директора муниципального предприятия - РИА Новости, 29.01.2025
В Кемерово за растрату задержали директора муниципального предприятия
Директор муниципального предприятия "Городское управление капитального строительства" задержан в Кемерово по обвинению в растрате свыше 500 тысяч рублей из... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:31:00+03:00
2025-01-29T11:31:00+03:00
происшествия
жкх
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КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Директор муниципального предприятия "Городское управление капитального строительства" задержан в Кемерово по обвинению в растрате свыше 500 тысяч рублей из бюджета, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Предварительно установлено, что… с мая по август 2024 года, занимая указанную должность, фигурант совершил растрату вверенных ему бюджетных денежных средств путем оплаты работ по фиктивно заключенным с коммерческой организацией договорам в рамках исполнения муниципальных контрактов на общую сумму свыше 560 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами директор МУПа распорядился по своему усмотрению, причинив бюджету города ущерб в указанном размере", – сообщает ведомство. Заведено дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата). Ведомство не называет имени фигуранта, но информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет о Денисе Худякове. "При силовой поддержке бойцов Росгвардии следователем мужчина задержан. В его жилище и по месту работы проведены обыски, в ходе которых изъяты интересующие следствие документы, носители электронной информации, а также денежные средства. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения", – говорится в сообщении. Отмечается, что преступная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками УФСБ, УЭБиПК ГУМВД по региону. Материалы оперативно-розыскной деятельности затем передали в следственные органы СК.
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происшествия, жкх, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), кемерово
Происшествия, ЖКХ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Кемерово
В Кемерово за растрату задержали директора муниципального предприятия

Директора управления капстроительства задержали в Кемерово за растрату

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Директор муниципального предприятия "Городское управление капитального строительства" задержан в Кемерово по обвинению в растрате свыше 500 тысяч рублей из бюджета, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"Предварительно установлено, что… с мая по август 2024 года, занимая указанную должность, фигурант совершил растрату вверенных ему бюджетных денежных средств путем оплаты работ по фиктивно заключенным с коммерческой организацией договорам в рамках исполнения муниципальных контрактов на общую сумму свыше 560 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами директор МУПа распорядился по своему усмотрению, причинив бюджету города ущерб в указанном размере", – сообщает ведомство.
Заведено дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата). Ведомство не называет имени фигуранта, но информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет о Денисе Худякове.
"При силовой поддержке бойцов Росгвардии следователем мужчина задержан. В его жилище и по месту работы проведены обыски, в ходе которых изъяты интересующие следствие документы, носители электронной информации, а также денежные средства. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что преступная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками УФСБ, УЭБиПК ГУМВД по региону. Материалы оперативно-розыскной деятельности затем передали в следственные органы СК.
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