https://ria.ru/20250129/kazan-1996025162.html
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 29.01.2025
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T02:53:00+03:00
2025-01-29T02:53:00+03:00
2025-01-29T02:53:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале. "В аэропорту Казань сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя Росавиации. Уточняется, что в период действия ограничений на запасных аэродромах сели три самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана.
https://ria.ru/20250129/tatarstan-1996018854.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов