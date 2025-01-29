https://ria.ru/20250129/kazan-1996025162.html

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 29.01.2025

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T02:53:00+03:00

2025-01-29T02:53:00+03:00

2025-01-29T02:53:00+03:00

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале. "В аэропорту Казань сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя Росавиации. Уточняется, что в период действия ограничений на запасных аэродромах сели три самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана.

https://ria.ru/20250129/tatarstan-1996018854.html

казань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность