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Работу аэропорта в Казани временно ограничили - РИА Новости, 29.01.2025
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02:34 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/kazan-1996024164.html
Работу аэропорта в Казани временно ограничили
Работу аэропорта в Казани временно ограничили - РИА Новости, 29.01.2025
Работу аэропорта в Казани временно ограничили
Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T02:34:00+03:00
2025-01-29T02:34:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 00.55 мск 29 января временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении представителя Росавиации. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250129/tatarstan-1996018854.html
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
Работу аэропорта в Казани временно ограничили

В аэропорту Казани временно ограничили прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани
Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 00.55 мск 29 января временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении представителя Росавиации.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.
ПВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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КазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиацииБезопасность
 
 
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