https://ria.ru/20250129/kazan-1996024164.html

Работу аэропорта в Казани временно ограничили

Работу аэропорта в Казани временно ограничили - РИА Новости, 29.01.2025

Работу аэропорта в Казани временно ограничили

Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T02:34:00+03:00

2025-01-29T02:34:00+03:00

2025-01-29T02:34:00+03:00

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

безопасность

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 00.55 мск 29 января временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении представителя Росавиации. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250129/tatarstan-1996018854.html

казань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность