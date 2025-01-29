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Royal Air Maroc запустила рейсы в Касабланку из Шереметьево - РИА Новости, 29.01.2025
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14:09 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/kasablanka-1996107404.html
Royal Air Maroc запустила рейсы в Касабланку из Шереметьево
Royal Air Maroc запустила рейсы в Касабланку из Шереметьево - РИА Новости, 29.01.2025
Royal Air Maroc запустила рейсы в Касабланку из Шереметьево
Авиакомпания Royal Air Maroc 29 января запустила рейсы в Касабланку (Марокко) из московского аэропорта "Шереметьево", сообщила пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:09:00+03:00
2025-01-29T14:09:00+03:00
касабланка
москва
марокко
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
boeing 737-800
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Авиакомпания Royal Air Maroc 29 января запустила рейсы в Касабланку (Марокко) из московского аэропорта "Шереметьево", сообщила пресс-служба аэропорта. Ранее Royal Air Maroc выполняла прямые рейсы в Касабланку только из "Домодедово". "С 29 января 2025 года национальный перевозчик Королевства Марокко авиакомпания Royal Air Maroc начала выполнять регулярные рейсы по маршруту "Касабланка – Москва – Касабланка" из Международного аэропорта Шереметьево", - сообщили в авиагавани. Полеты по маршруту "Касабланка – Москва (Шереметьево) – Касабланка" осуществляются ежедневно: прилет из Касабланки – в 07.10 мск, вылет из "Шереметьево" – в 08.20 мск. Рейсы выполняются на воздушном судне Boeing 737-800. На борту авиалайнера пассажирам предлагается бесплатное питание. Royal Air Maroc возобновила полеты по маршруту Москва (Домодедово) - Касабланка в мае 2023 года после почти годового перерыва. В апреле 2024 года из-за высокого спроса она добавила пятый рейс в неделю по этому направлению. Royal Air Maroc – национальный перевозчик Королевства Марокко. Авиакомпания активно развивает свою маршрутную сеть, в декабре 2024 года открыв сразу три направления: Торонто (Канада), Сан-Паулу (Бразилия) и Пекин (Китай).
https://ria.ru/20250129/flydubai-1996058036.html
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касабланка
москва
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касабланка, москва, марокко, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), boeing 737-800
Касабланка, Москва, Марокко, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Boeing 737-800
Royal Air Maroc запустила рейсы в Касабланку из Шереметьево

Авиакомпания Royal Air Maroc запустила рейсы в Касабланку из Шереметьево

CC BY 2.0 / ThierryB. / Boeing 737Самолет Boeing 737
Самолет Boeing 737 - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
CC BY 2.0 / ThierryB. / Boeing 737
Самолет Boeing 737 . Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Авиакомпания Royal Air Maroc 29 января запустила рейсы в Касабланку (Марокко) из московского аэропорта "Шереметьево", сообщила пресс-служба аэропорта.
Ранее Royal Air Maroc выполняла прямые рейсы в Касабланку только из "Домодедово".
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"С 29 января 2025 года национальный перевозчик Королевства Марокко авиакомпания Royal Air Maroc начала выполнять регулярные рейсы по маршруту "Касабланка – Москва – Касабланка" из Международного аэропорта Шереметьево", - сообщили в авиагавани.
Полеты по маршруту "Касабланка – Москва (Шереметьево) – Касабланка" осуществляются ежедневно: прилет из Касабланки – в 07.10 мск, вылет из "Шереметьево" – в 08.20 мск.
Рейсы выполняются на воздушном судне Boeing 737-800. На борту авиалайнера пассажирам предлагается бесплатное питание.
Royal Air Maroc возобновила полеты по маршруту Москва (Домодедово) - Касабланка в мае 2023 года после почти годового перерыва. В апреле 2024 года из-за высокого спроса она добавила пятый рейс в неделю по этому направлению.
Royal Air Maroc – национальный перевозчик Королевства Марокко. Авиакомпания активно развивает свою маршрутную сеть, в декабре 2024 года открыв сразу три направления: Торонто (Канада), Сан-Паулу (Бразилия) и Пекин (Китай).
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КасабланкаМоскваМароккоШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Boeing 737-800
 
 
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