https://ria.ru/20250129/kasablanka-1996107404.html

Royal Air Maroc запустила рейсы в Касабланку из Шереметьево

Royal Air Maroc запустила рейсы в Касабланку из Шереметьево - РИА Новости, 29.01.2025

Royal Air Maroc запустила рейсы в Касабланку из Шереметьево

Авиакомпания Royal Air Maroc 29 января запустила рейсы в Касабланку (Марокко) из московского аэропорта "Шереметьево", сообщила пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:09:00+03:00

2025-01-29T14:09:00+03:00

2025-01-29T14:09:00+03:00

касабланка

москва

марокко

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

boeing 737-800

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Авиакомпания Royal Air Maroc 29 января запустила рейсы в Касабланку (Марокко) из московского аэропорта "Шереметьево", сообщила пресс-служба аэропорта. Ранее Royal Air Maroc выполняла прямые рейсы в Касабланку только из "Домодедово". "С 29 января 2025 года национальный перевозчик Королевства Марокко авиакомпания Royal Air Maroc начала выполнять регулярные рейсы по маршруту "Касабланка – Москва – Касабланка" из Международного аэропорта Шереметьево", - сообщили в авиагавани. Полеты по маршруту "Касабланка – Москва (Шереметьево) – Касабланка" осуществляются ежедневно: прилет из Касабланки – в 07.10 мск, вылет из "Шереметьево" – в 08.20 мск. Рейсы выполняются на воздушном судне Boeing 737-800. На борту авиалайнера пассажирам предлагается бесплатное питание. Royal Air Maroc возобновила полеты по маршруту Москва (Домодедово) - Касабланка в мае 2023 года после почти годового перерыва. В апреле 2024 года из-за высокого спроса она добавила пятый рейс в неделю по этому направлению. Royal Air Maroc – национальный перевозчик Королевства Марокко. Авиакомпания активно развивает свою маршрутную сеть, в декабре 2024 года открыв сразу три направления: Торонто (Канада), Сан-Паулу (Бразилия) и Пекин (Китай).

https://ria.ru/20250129/flydubai-1996058036.html

https://ria.ru/20250126/samolet-1995576350.html

касабланка

москва

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касабланка, москва, марокко, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), boeing 737-800