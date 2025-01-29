https://ria.ru/20250129/kanzas-1996041040.html

В США произошла вспышка заболеваний туберкулезом, сообщил CNN

В США произошла вспышка заболеваний туберкулезом, сообщил CNN - РИА Новости, 29.01.2025

В США произошла вспышка заболеваний туберкулезом, сообщил CNN

Крупная вспышка заболеваний туберкулёзом зафиксирована в американском городе Канзас одноимённого штата, есть погибшие, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:36:00+03:00

2025-01-29T08:36:00+03:00

2025-01-29T08:40:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Крупная вспышка заболеваний туберкулёзом зафиксирована в американском городе Канзас одноимённого штата, есть погибшие, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местный департамент здравоохранения. "По данным департамента здравоохранения штата, волна случаев туберкулёза, охватившая город Канзас-Сити... штат Канзас, привела к десяткам заболеваний и по меньшей мере двум случаям смерти", - говорится в сообщении. Как сообщает телеканал, представитель департамента здравоохранения и окружающей среды Канзаса Джилл Броно заявила, что случаи заболеваний туберкулёзом, связанные со вспышкой, впервые были зарегистрированы в январе 2024 года. По данным телеканала, не менее 67 человек уже прошли лечение от активного туберкулёза, также было подтверждено, что ещё 79 человек были носителями "скрытого туберкулёза". "Эта вспышка всё еще продолжается, а это значит, что случаев может быть больше", - приводит заявление Броно телеканал. CNN отмечает, что местные власти не сообщили, что стало причиной вспышки.

https://ria.ru/20250107/gripp-1992701826.html

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канзас-сити (миссури)

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в мире, здоровье - общество, канзас, канзас-сити (миссури), сша