https://ria.ru/20250129/kanberra-1996071100.html

Появились подробности о судьбе австралийского наемника ВСУ Дженкинса

Появились подробности о судьбе австралийского наемника ВСУ Дженкинса - РИА Новости, 29.01.2025

Появились подробности о судьбе австралийского наемника ВСУ Дженкинса

Канберра получила от Москвы подтверждение, что воевавший на стороне Украины австралийский наемник Оскар Дженкинс жив и находится под стражей, заявила в среду... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:28:00+03:00

2025-01-29T11:28:00+03:00

2025-01-29T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Канберра получила от Москвы подтверждение, что воевавший на стороне Украины австралийский наемник Оскар Дженкинс жив и находится под стражей, заявила в среду министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, пишет газета Canberra Times.В конце декабря 2024 года в соцсетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Позже на австралийском телеканале появились сообщения о его смерти, после чего власти Австралии обратились к Москве, а посол РФ в стране Алексей Павловский был вызван в австралийский МИД. Канберра запрашивала информацию у Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что озабоченность Австралии судьбой наемника лицемерна, так как власти этой страны бездумно поддерживают террористический киевский режим и дают зеленый свет на вербовку австралийцев. "Правительство Австралии получило подтверждение от России, что Оскар Дженкинс жив и находится под стражей", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства. Министр Вонг также сообщила, что общалась с представителями киевского режима и с президентом Международного комитета Красного Креста. Министерство иностранных дел Австралии оказывает консульскую помощь семье Дженкинса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сказал журналистам, что выступающие на стороне Киева иностранные наемники становятся законными целями для Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20241225/naemnik-1991289601.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, австралия, россия, москва, алексей павловский, мария захарова, международный комитет красного креста (мккк)