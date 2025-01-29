Появились подробности о судьбе австралийского наемника ВСУ Дженкинса
Глава МИД Австралии Вонг: наемник ВСУ Дженкинс жив и находится под стражей в РФ
© Кадр видео из соцсетейАвстралийский наемник Оскар Дженкинс
© Кадр видео из соцсетей
Австралийский наемник Оскар Дженкинс
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Канберра получила от Москвы подтверждение, что воевавший на стороне Украины австралийский наемник Оскар Дженкинс жив и находится под стражей, заявила в среду министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, пишет газета Canberra Times.
В конце декабря 2024 года в соцсетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Позже на австралийском телеканале появились сообщения о его смерти, после чего власти Австралии обратились к Москве, а посол РФ в стране Алексей Павловский был вызван в австралийский МИД. Канберра запрашивала информацию у Москвы.
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"Правительство Австралии получило подтверждение от России, что Оскар Дженкинс жив и находится под стражей", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства.
Министр Вонг также сообщила, что общалась с представителями киевского режима и с президентом Международного комитета Красного Креста. Министерство иностранных дел Австралии оказывает консульскую помощь семье Дженкинса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сказал журналистам, что выступающие на стороне Киева иностранные наемники становятся законными целями для Вооруженных сил России.
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