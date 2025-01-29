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Появились подробности о судьбе австралийского наемника ВСУ Дженкинса - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 29.01.2025 (обновлено: 11:36 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/kanberra-1996071100.html
Появились подробности о судьбе австралийского наемника ВСУ Дженкинса
Появились подробности о судьбе австралийского наемника ВСУ Дженкинса - РИА Новости, 29.01.2025
Появились подробности о судьбе австралийского наемника ВСУ Дженкинса
Канберра получила от Москвы подтверждение, что воевавший на стороне Украины австралийский наемник Оскар Дженкинс жив и находится под стражей, заявила в среду... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:28:00+03:00
2025-01-29T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
австралия
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мария захарова
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Канберра получила от Москвы подтверждение, что воевавший на стороне Украины австралийский наемник Оскар Дженкинс жив и находится под стражей, заявила в среду министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, пишет газета Canberra Times.В конце декабря 2024 года в соцсетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Позже на австралийском телеканале появились сообщения о его смерти, после чего власти Австралии обратились к Москве, а посол РФ в стране Алексей Павловский был вызван в австралийский МИД. Канберра запрашивала информацию у Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что озабоченность Австралии судьбой наемника лицемерна, так как власти этой страны бездумно поддерживают террористический киевский режим и дают зеленый свет на вербовку австралийцев. "Правительство Австралии получило подтверждение от России, что Оскар Дженкинс жив и находится под стражей", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства. Министр Вонг также сообщила, что общалась с представителями киевского режима и с президентом Международного комитета Красного Креста. Министерство иностранных дел Австралии оказывает консульскую помощь семье Дженкинса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сказал журналистам, что выступающие на стороне Киева иностранные наемники становятся законными целями для Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20241225/naemnik-1991289601.html
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в мире, австралия, россия, москва, алексей павловский, мария захарова, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Австралия, Россия, Москва, Алексей Павловский, Мария Захарова, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Появились подробности о судьбе австралийского наемника ВСУ Дженкинса

Глава МИД Австралии Вонг: наемник ВСУ Дженкинс жив и находится под стражей в РФ

© Кадр видео из соцсетейАвстралийский наемник Оскар Дженкинс
Австралийский наемник Оскар Дженкинс - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Австралийский наемник Оскар Дженкинс
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Канберра получила от Москвы подтверждение, что воевавший на стороне Украины австралийский наемник Оскар Дженкинс жив и находится под стражей, заявила в среду министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, пишет газета Canberra Times.
В конце декабря 2024 года в соцсетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Позже на австралийском телеканале появились сообщения о его смерти, после чего власти Австралии обратились к Москве, а посол РФ в стране Алексей Павловский был вызван в австралийский МИД. Канберра запрашивала информацию у Москвы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что озабоченность Австралии судьбой наемника лицемерна, так как власти этой страны бездумно поддерживают террористический киевский режим и дают зеленый свет на вербовку австралийцев.
«
"Правительство Австралии получило подтверждение от России, что Оскар Дженкинс жив и находится под стражей", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства.
Министр Вонг также сообщила, что общалась с представителями киевского режима и с президентом Международного комитета Красного Креста. Министерство иностранных дел Австралии оказывает консульскую помощь семье Дженкинса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сказал журналистам, что выступающие на стороне Киева иностранные наемники становятся законными целями для Вооруженных сил России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвстралияРоссияМоскваАлексей ПавловскийМария ЗахароваМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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