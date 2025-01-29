https://ria.ru/20250129/kaluga-1996104700.html

В заложниках у лесоруба под Калугой были пять лесников

В заложниках у лесоруба под Калугой были пять лесников - РИА Новости, 29.01.2025

В заложниках у лесоруба под Калугой были пять лесников

Всего в заложниках у черного лесоруба в Калужской области оказались пять лесников: троих он застрелил, а двоих отпустил, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:59:00+03:00

2025-01-29T13:59:00+03:00

2025-01-29T15:51:00+03:00

происшествия

калужская область

куйбышевский район

владислав шапша

калуга

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ТУЛА, 29 янв – РИА Новости. Всего в заложниках у черного лесоруба в Калужской области оказались пять лесников: троих он застрелил, а двоих отпустил, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В прокуратуре региона уточнили, что после убийства подозреваемый сжег тела троих сотрудников лесничества в их служебном автомобиле."Пять человек было всего (в заложниках – ред.), троих убил, двух отпустил", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что отпущены были мужчина и женщина, трое убитых - мужчины.Собеседник уточнил, что в служебном автомобиле было сожжено тело только одного человека, ещё два с огнестрельными ранениями были на траве поблизости - пожарные обнаружили их, когда приехали тушить машину.

https://ria.ru/20250122/zaderzhanie-1995035043.html

калужская область

куйбышевский район

калуга

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происшествия, калужская область, куйбышевский район, владислав шапша, калуга