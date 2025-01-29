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В заложниках у лесоруба под Калугой были пять лесников - РИА Новости, 29.01.2025
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13:59 29.01.2025 (обновлено: 15:51 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/kaluga-1996104700.html
В заложниках у лесоруба под Калугой были пять лесников
В заложниках у лесоруба под Калугой были пять лесников - РИА Новости, 29.01.2025
В заложниках у лесоруба под Калугой были пять лесников
Всего в заложниках у черного лесоруба в Калужской области оказались пять лесников: троих он застрелил, а двоих отпустил, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:59:00+03:00
2025-01-29T15:51:00+03:00
происшествия
калужская область
куйбышевский район
владислав шапша
калуга
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ТУЛА, 29 янв – РИА Новости. Всего в заложниках у черного лесоруба в Калужской области оказались пять лесников: троих он застрелил, а двоих отпустил, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В прокуратуре региона уточнили, что после убийства подозреваемый сжег тела троих сотрудников лесничества в их служебном автомобиле."Пять человек было всего (в заложниках – ред.), троих убил, двух отпустил", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что отпущены были мужчина и женщина, трое убитых - мужчины.Собеседник уточнил, что в служебном автомобиле было сожжено тело только одного человека, ещё два с огнестрельными ранениями были на траве поблизости - пожарные обнаружили их, когда приехали тушить машину.
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калужская область
куйбышевский район
калуга
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происшествия, калужская область, куйбышевский район, владислав шапша, калуга
Происшествия, Калужская область, Куйбышевский район, Владислав Шапша, Калуга
В заложниках у лесоруба под Калугой были пять лесников

В Калужской области чёрный лесоруб взял в заложники пять лесников

© Фото : Прокуратура Калужской области/TelegramМесто тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Прокуратура Калужской области/Telegram
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
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ТУЛА, 29 янв – РИА Новости. Всего в заложниках у черного лесоруба в Калужской области оказались пять лесников: троих он застрелил, а двоих отпустил, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В прокуратуре региона уточнили, что после убийства подозреваемый сжег тела троих сотрудников лесничества в их служебном автомобиле.
"Пять человек было всего (в заложниках – ред.), троих убил, двух отпустил", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что отпущены были мужчина и женщина, трое убитых - мужчины.
Собеседник уточнил, что в служебном автомобиле было сожжено тело только одного человека, ещё два с огнестрельными ранениями были на траве поблизости - пожарные обнаружили их, когда приехали тушить машину.
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ПроисшествияКалужская областьКуйбышевский районВладислав ШапшаКалуга
 
 
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