https://ria.ru/20250129/kaliningrad-1996204849.html
Жителя Калининграда будут судить за фиктивную постановку на учет мигрантов
Жителя Калининграда будут судить за фиктивную постановку на учет мигрантов - РИА Новости, 29.01.2025
Жителя Калининграда будут судить за фиктивную постановку на учет мигрантов
Жителя Калининграда будут судить за фиктивную постановку на учёт больше 650 иностранных граждан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T20:45:00+03:00
2025-01-29T20:45:00+03:00
2025-01-29T20:45:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 29 янв — РИА Новости. Жителя Калининграда будут судить за фиктивную постановку на учёт больше 650 иностранных граждан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД. "Полицейскими установлено, что в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года он фиктивно поставил на учет свыше 650 мигрантов в квартирах нескольких жилых домов города Калининграда за денежное вознаграждение. Причем, ни один из них фактически не проживал по месту постановки на учет", - говорится в сообщении. Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Судом ему были назначены штрафы в общей сумме около полутора миллионов рублей. Это уголовное дело содержит 132 эпизода преступной деятельности фигуранта. "Дознавателем ОМВД России по Московскому району города Калининграда завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации", - добавили в пресс-службе. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250120/peterburg-1994550537.html
https://ria.ru/20250120/migranty-1994604757.html
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происшествия, калининград, россия
Происшествия, Калининград, Россия
Жителя Калининграда будут судить за фиктивную постановку на учет мигрантов
Жителя Калининграда будут судить за фиктивную постановку на учет 650 мигрантов