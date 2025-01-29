В Калифорнии обеспокоились планами Трампа по мигрантам, заявили СМИ
SFC: виноделы Калифорнии обеспокоены планами Трампа по депортации мигрантов
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Виноделы Калифорнии обеспокоены планами американского президента Дональда Трампа по депортации мигрантов из США, сообщает газета San Francisco Chronicle.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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"Беспокойство... (охватило - ред.) сельскохозяйственные районы Калифорнии после переизбрания президента Дональда Трампа, который пообещал провести массовые депортации по всей стране... (Недавний - ред.) иммиграционный рейд Пограничной службы США в округе Керн, который, как оказалось, был направлен на нелегальных сельскохозяйственных рабочих в (городе - ред.) Бейкерсфилде и его окрестностях, закончился 78 задержаниями", - говорится в публикации издания.
По словам Дженезис Моннет, председателя отдела маркетинга и члена правления некоммерческой организации Puertas Abiertas, которая защищает интересы латиноамериканской общины в долине Напа, знаменитом винодельческом регионе Калифорнии, происходящее ощущается "подготовкой к войне".
Как отмечает издание, в случае успеха политика Трампа по депортации мигранта может оказать разрушительное воздействие на винодельческую индустрию Калифорнии, а также на другие отрасли из-за нехватки рабочей силы. По данным издания, доля иммигрантов среди работников сельскохозяйственной отрасли в долине Напа составляет 73%. При этом примерно треть иммигрантов в округе Напа являются нелегалами.
Ранее Трамп также приказал ограничить право на получение гражданства по рождению и выдавать его только детям, хотя бы один из родителей которых находится в США законно и на постоянной основе. Штаты оспорили подобный подход, настаивая, что он противоречит соответствующей поправке к конституции, принятой после Гражданской войны, которая ограничений не устанавливает. Суд в Сиэтле указ Трампа уже заблокировал. Сам Трамп заявлял, что поправка касалась детей рабов, а теперь не имеет прежнего смысла.
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