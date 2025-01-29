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В Калифорнии обеспокоились планами Трампа по мигрантам, заявили СМИ - РИА Новости, 29.01.2025
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11:40 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/kalifornija-1996073600.html
В Калифорнии обеспокоились планами Трампа по мигрантам, заявили СМИ
В Калифорнии обеспокоились планами Трампа по мигрантам, заявили СМИ - РИА Новости, 29.01.2025
В Калифорнии обеспокоились планами Трампа по мигрантам, заявили СМИ
Виноделы Калифорнии обеспокоены планами американского президента Дональда Трампа по депортации мигрантов из США, сообщает газета San Francisco Chronicle. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:40:00+03:00
2025-01-29T11:40:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Виноделы Калифорнии обеспокоены планами американского президента Дональда Трампа по депортации мигрантов из США, сообщает газета San Francisco Chronicle. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. "Беспокойство... (охватило - ред.) сельскохозяйственные районы Калифорнии после переизбрания президента Дональда Трампа, который пообещал провести массовые депортации по всей стране... (Недавний - ред.) иммиграционный рейд Пограничной службы США в округе Керн, который, как оказалось, был направлен на нелегальных сельскохозяйственных рабочих в (городе - ред.) Бейкерсфилде и его окрестностях, закончился 78 задержаниями", - говорится в публикации издания. По словам Дженезис Моннет, председателя отдела маркетинга и члена правления некоммерческой организации Puertas Abiertas, которая защищает интересы латиноамериканской общины в долине Напа, знаменитом винодельческом регионе Калифорнии, происходящее ощущается "подготовкой к войне". Как отмечает издание, в случае успеха политика Трампа по депортации мигранта может оказать разрушительное воздействие на винодельческую индустрию Калифорнии, а также на другие отрасли из-за нехватки рабочей силы. По данным издания, доля иммигрантов среди работников сельскохозяйственной отрасли в долине Напа составляет 73%. При этом примерно треть иммигрантов в округе Напа являются нелегалами. Ранее Трамп также приказал ограничить право на получение гражданства по рождению и выдавать его только детям, хотя бы один из родителей которых находится в США законно и на постоянной основе. Штаты оспорили подобный подход, настаивая, что он противоречит соответствующей поправке к конституции, принятой после Гражданской войны, которая ограничений не устанавливает. Суд в Сиэтле указ Трампа уже заблокировал. Сам Трамп заявлял, что поправка касалась детей рабов, а теперь не имеет прежнего смысла.
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в мире, сша, калифорния, сиэтл, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Калифорния, Сиэтл, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
В Калифорнии обеспокоились планами Трампа по мигрантам, заявили СМИ

SFC: виноделы Калифорнии обеспокоены планами Трампа по депортации мигрантов

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Виноделы Калифорнии обеспокоены планами американского президента Дональда Трампа по депортации мигрантов из США, сообщает газета San Francisco Chronicle.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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22 января, 17:56
"Беспокойство... (охватило - ред.) сельскохозяйственные районы Калифорнии после переизбрания президента Дональда Трампа, который пообещал провести массовые депортации по всей стране... (Недавний - ред.) иммиграционный рейд Пограничной службы США в округе Керн, который, как оказалось, был направлен на нелегальных сельскохозяйственных рабочих в (городе - ред.) Бейкерсфилде и его окрестностях, закончился 78 задержаниями", - говорится в публикации издания.
По словам Дженезис Моннет, председателя отдела маркетинга и члена правления некоммерческой организации Puertas Abiertas, которая защищает интересы латиноамериканской общины в долине Напа, знаменитом винодельческом регионе Калифорнии, происходящее ощущается "подготовкой к войне".
Как отмечает издание, в случае успеха политика Трампа по депортации мигранта может оказать разрушительное воздействие на винодельческую индустрию Калифорнии, а также на другие отрасли из-за нехватки рабочей силы. По данным издания, доля иммигрантов среди работников сельскохозяйственной отрасли в долине Напа составляет 73%. При этом примерно треть иммигрантов в округе Напа являются нелегалами.
Ранее Трамп также приказал ограничить право на получение гражданства по рождению и выдавать его только детям, хотя бы один из родителей которых находится в США законно и на постоянной основе. Штаты оспорили подобный подход, настаивая, что он противоречит соответствующей поправке к конституции, принятой после Гражданской войны, которая ограничений не устанавливает. Суд в Сиэтле указ Трампа уже заблокировал. Сам Трамп заявлял, что поправка касалась детей рабов, а теперь не имеет прежнего смысла.
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США. 21 января 2025 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В США возобновили ускоренную депортацию нелегальных мигрантов
22 января, 10:32
 
В миреСШАКалифорнияСиэтлДональд ТрампИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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