https://ria.ru/20250129/izrail-1996220606.html
Израиль принял десятки тысяч российских и украинских репатриантов
Израиль принял десятки тысяч российских и украинских репатриантов - РИА Новости, 30.01.2025
Израиль принял десятки тысяч российских и украинских репатриантов
Израиль принял десятки тысяч репатриантов из России и с Украины с начала специальной военной операции и предоставил им широкий спектр помощи для успешной... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-29T23:57:00+03:00
2025-01-29T23:57:00+03:00
2025-01-30T08:30:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв - РИА Новости. Израиль принял десятки тысяч репатриантов из России и с Украины с начала специальной военной операции и предоставил им широкий спектр помощи для успешной интеграции, сообщило в среду израильское министерство алии и интеграции. "С момента начала войны между Россией и Украиной министерство приняло десятки тысяч новых репатриантов по всей стране и предоставило им широкий спектр помощи, включая размещение в гостиницах, интенсивное изучение иврита, трудоустройство и специальные программы для детей и подростков", - говорится в сообщении. В министерстве подчеркнули, что прилагают значительные усилия для поддержки репатриантов в сферах занятости, жилья, образования и интеграции в сообщество, предлагая различные новые программы. "С 7 октября (2023 года - ред.) мы наблюдаем за репатриацией десятков тысяч человек, которые решили приехать в Израиль именно в период войны, испытывая глубокую связь со страной и народом", - отметили в ведомстве. Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман уточнил РИА Новости, что с начала 2022 года в Израиль прибыло более 95 тысяч репатриантов из России, а общее количество репатриантов за этот период превысило 143 тысячи. Ранее в январе президент Федерации еврейский общин России раввин Александр Борода заявил, что евреи, уехавшие из России в Израиль в начале специальной военной операции, вернулись обратно.
https://ria.ru/20250123/ravvin-1995151158.html
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в мире, россия, израиль, александр бородай
В мире, Россия, Израиль, Александр Бородай
Израиль принял десятки тысяч российских и украинских репатриантов
В Израиль приехали более 95 тысяч репатриантов из России с начала СВО