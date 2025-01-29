https://ria.ru/20250129/izrail-1996076242.html

В Израиле обеспокоились планами Трампа по Сирии

В Израиле обеспокоились планами Трампа по Сирии - РИА Новости, 29.01.2025

В Израиле обеспокоились планами Трампа по Сирии

Израиль серьезно обеспокоен намерениями президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:55:00+03:00

2025-01-29T11:55:00+03:00

2025-01-29T11:55:00+03:00

в мире

израиль

сирия

голанские высоты

дональд трамп

исраэль кац

биньямин нетаньяху

оон

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв - РИА Новости. Израиль серьезно обеспокоен намерениями президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники. "Высокопоставленные чиновники Белого дома передали чиновникам в Израиле сообщение о том, что президент США Дональд Трамп заинтересован в выводе тысяч американских солдат, находящихся в Сирии. Вывод американских войск вызывает в Израиле серьезное беспокойство", - говорится в сообщении на сайте гостелерадиокомпании. Отмечается, что возможный вывод американских войск повлияет на положение курдского меньшинства в Сирии, которому может быть нанесен вред со стороны Турции. Во вторник министр обороны Израиля Исраэль Кац посетил сирийскую часть хребта Хермон на Голанских высотах, где объявил о том, что армия Израиля останется в буферной зоне в этом районе на неограниченный срок с целью обеспечения безопасности севера страны и предотвращения появления враждебных сил на юге Сирии. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".

https://ria.ru/20241220/erdogan-1990407070.html

https://ria.ru/20241209/siriya-1988124074.html

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в мире, израиль, сирия, голанские высоты, дональд трамп, исраэль кац, биньямин нетаньяху, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году