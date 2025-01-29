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Подростков, избивших пенсионера, отправили под домашний арест - РИА Новости, 29.01.2025
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18:24 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/izbienie-1996184142.html
Подростков, избивших пенсионера, отправили под домашний арест
Подростков, избивших пенсионера, отправили под домашний арест - РИА Новости, 29.01.2025
Подростков, избивших пенсионера, отправили под домашний арест
Подростки, которые избили пенсионера у торгового центра в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, отправлены под домашний арест, сообщило СУСК по региону... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:24:00+03:00
2025-01-29T18:24:00+03:00
происшествия
гусь-хрустальный
владимирская область
россия
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РЯЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Подростки, которые избили пенсионера у торгового центра в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, отправлены под домашний арест, сообщило СУСК по региону в Telegram-канале.Инцидент произошел 24 января в Гусь-Хрустальном. Компания подростков отмечала день рождения одного из них, после чего они пришли к ТЦ "Круиз". У входа в торговый центр двое из несовершеннолетних 2009 и 2011 года рождения нанесли незнакомому пожилому мужчине несколько ударов. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). &quot;Подросткам предъявлено обвинение. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста&quot;, - сообщили в СУСК.
https://ria.ru/20250114/rybinsk-1993748763.html
гусь-хрустальный
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происшествия, гусь-хрустальный, владимирская область, россия
Происшествия, Гусь-Хрустальный, Владимирская область, Россия
Подростков, избивших пенсионера, отправили под домашний арест

Подростков, избивших пенсионера в Гусь-Хрустальном, отправили под домашний арест

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РЯЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Подростки, которые избили пенсионера у торгового центра в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, отправлены под домашний арест, сообщило СУСК по региону в Telegram-канале.
Инцидент произошел 24 января в Гусь-Хрустальном. Компания подростков отмечала день рождения одного из них, после чего они пришли к ТЦ "Круиз". У входа в торговый центр двое из несовершеннолетних 2009 и 2011 года рождения нанесли незнакомому пожилому мужчине несколько ударов. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
«

"Подросткам предъявлено обвинение. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в СУСК.

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ПроисшествияГусь-ХрустальныйВладимирская областьРоссия
 
 
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