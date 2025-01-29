https://ria.ru/20250129/ivanov-1996173556.html
Дело бывшего замминистра обороны передали в суд на рассмотрение
Дело бывшего замминистра обороны передали в суд на рассмотрение - РИА Новости, 29.01.2025
Дело бывшего замминистра обороны передали в суд на рассмотрение
Хамовнический суд Москвы передал для рассмотрения в Мосгорсуд дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:27:00+03:00
2025-01-29T17:27:00+03:00
2025-01-29T18:07:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы передал для рассмотрения в Мосгорсуд дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, сообщили РИА Новости в суде.В ходе предварительного слушания в Хамовническом суде, как рассказал РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев, прокурор заявил ходатайство о передаче дела в Мосгорсуд и его рассмотрении в закрытом режиме из-за одного из документов в деле, который может быть секретным."Суд принял решение о передаче дела по подсудности в Мосгорсуд", - сказали в судеТеперь уже Мосгорсуду предстоит решить, будут слушания проходить в открытом или закрытом режиме.Одновременно суд на полгода продлил арест второму фигуранту Антону Филатову. Самому Иванову арест не продлевали - мера пресечения у него избрана по другому делу.Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Экс-замминистра и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.
https://ria.ru/20241127/sud-1986099133.html
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московский городской суд, происшествия, москва, россия, тимур иванов
Московский городской суд, Происшествия, Москва, Россия, Тимур Иванов
Дело бывшего замминистра обороны передали в суд на рассмотрение
Дело бывшего замминистра обороны Иванова передали в Мосгорсуд на рассмотрение