https://ria.ru/20250129/ivanov-1996173556.html

Дело бывшего замминистра обороны передали в суд на рассмотрение

Дело бывшего замминистра обороны передали в суд на рассмотрение - РИА Новости, 29.01.2025

Дело бывшего замминистра обороны передали в суд на рассмотрение

Хамовнический суд Москвы передал для рассмотрения в Мосгорсуд дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:27:00+03:00

2025-01-29T17:27:00+03:00

2025-01-29T18:07:00+03:00

московский городской суд

происшествия

москва

россия

тимур иванов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989738877_0:0:2604:1465_1920x0_80_0_0_fe7418f56f0069ca6c2329d0aae926f3.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы передал для рассмотрения в Мосгорсуд дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, сообщили РИА Новости в суде.В ходе предварительного слушания в Хамовническом суде, как рассказал РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев, прокурор заявил ходатайство о передаче дела в Мосгорсуд и его рассмотрении в закрытом режиме из-за одного из документов в деле, который может быть секретным."Суд принял решение о передаче дела по подсудности в Мосгорсуд", - сказали в судеТеперь уже Мосгорсуду предстоит решить, будут слушания проходить в открытом или закрытом режиме.Одновременно суд на полгода продлил арест второму фигуранту Антону Филатову. Самому Иванову арест не продлевали - мера пресечения у него избрана по другому делу.Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Экс-замминистра и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.

https://ria.ru/20241127/sud-1986099133.html

https://ria.ru/20241003/abyzov-1976163451.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский городской суд, происшествия, москва, россия, тимур иванов