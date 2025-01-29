https://ria.ru/20250129/ivanov-1996128731.html
Прокурор попросил рассмотреть дело Иванова в закрытом режиме
Прокурор попросил рассмотреть дело Иванова в закрытом режиме - РИА Новости, 29.01.2025
Прокурор попросил рассмотреть дело Иванова в закрытом режиме
Прокурор просит передать в Мосгорсуд и рассмотреть в закрытом режиме дело Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, сообщил РИА Новости адвокат бывшего... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:48:00+03:00
2025-01-29T15:48:00+03:00
2025-01-29T15:51:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Прокурор просит передать в Мосгорсуд и рассмотреть в закрытом режиме дело Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, сообщил РИА Новости адвокат бывшего замминистра обороны Мурад Мусаев."Прокурор заявил ходатайство о передаче дела в Мосгорсуд и его рассмотрении в закрытом режиме из-за одного из документов в деле, который может быть секретным", - сказал адвокат.По его словам, из-за этого защита не успела заявить ни одного ходатайства.Сегодня Хамовнический суд Москвы проводит в закрытом режиме предварительное слушание дела Иванова, обвиняемого в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц".Второй фигурант дела - бывший подчиненный Иванова Антон Филатов. Им вменяются ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.
https://ria.ru/20250129/strelkov-1996020851.html
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россия, происшествия, москва, тимур иванов, московский городской суд
Россия, Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Московский городской суд
Прокурор попросил рассмотреть дело Иванова в закрытом режиме
Прокурор попросил передать дело экс-замминистра обороны Иванова в Мосгорсуд