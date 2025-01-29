Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело экс-замминистра обороны Иванова о хищении у банка - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/ivanov-1996020284.html
Суд рассмотрит дело экс-замминистра обороны Иванова о хищении у банка
Суд рассмотрит дело экс-замминистра обороны Иванова о хищении у банка - РИА Новости, 29.01.2025
Суд рассмотрит дело экс-замминистра обороны Иванова о хищении у банка
Хамовнический суд Москвы в среду проведет предварительное судебное заседание по уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о растрате более 200... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T01:17:00+03:00
2025-01-29T01:17:00+03:00
происшествия
россия
тимур иванов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989738877_0:0:2604:1465_1920x0_80_0_0_fe7418f56f0069ca6c2329d0aae926f3.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду проведет предварительное судебное заседание по уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Предварительное судебное заседание назначено на 13.00. Оно пройдёт в закрытом режиме. Дело будет слушать судья Марина Сырова. Самым резонансным в ее карьере было дело троих участниц панк-группы Pussy Riot, которым в августе 2012 года она назначила по два года колонии за хулиганство в Храме Христе Спасителя (впоследствии Мосгорсуд одной из них заменил реальный срок на условный). Кроме бывшего замминистра обороны Тимура Иванова фигурантом по делу проходит его бывший подчиненный Антон Филатов. В конце апреля 2024 года Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными". Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова будут судить по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.
https://ria.ru/20241119/delo-1984686147.html
https://ria.ru/20240828/arest-1968872143.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989738877_0:0:2604:1953_1920x0_80_0_0_e89ce130eb725b392fcb018cffc8946e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тимур иванов
Происшествия, Россия, Тимур Иванов
Суд рассмотрит дело экс-замминистра обороны Иванова о хищении у банка

Суд рассмотрит дело Тимура Иванова о хищении у банка "Интеркоммерц"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду проведет предварительное судебное заседание по уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Предварительное судебное заседание назначено на 13.00. Оно пройдёт в закрытом режиме.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Расследование дела Тимура Иванова о хищении на паромах завершилось
19 ноября 2024, 18:42
Дело будет слушать судья Марина Сырова. Самым резонансным в ее карьере было дело троих участниц панк-группы Pussy Riot, которым в августе 2012 года она назначила по два года колонии за хулиганство в Храме Христе Спасителя (впоследствии Мосгорсуд одной из них заменил реальный срок на условный).
Кроме бывшего замминистра обороны Тимура Иванова фигурантом по делу проходит его бывший подчиненный Антон Филатов.
В конце апреля 2024 года Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными". Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова будут судить по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Суд арестовал Porsche соучредителя "ОлимСитиСтрой" по делу Иванова
28 августа 2024, 03:05
 
ПроисшествияРоссияТимур Иванов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала