https://ria.ru/20250129/ivanov-1996020284.html

Суд рассмотрит дело экс-замминистра обороны Иванова о хищении у банка

Суд рассмотрит дело экс-замминистра обороны Иванова о хищении у банка - РИА Новости, 29.01.2025

Суд рассмотрит дело экс-замминистра обороны Иванова о хищении у банка

Хамовнический суд Москвы в среду проведет предварительное судебное заседание по уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о растрате более 200... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T01:17:00+03:00

2025-01-29T01:17:00+03:00

2025-01-29T01:17:00+03:00

происшествия

россия

тимур иванов

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду проведет предварительное судебное заседание по уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Предварительное судебное заседание назначено на 13.00. Оно пройдёт в закрытом режиме. Дело будет слушать судья Марина Сырова. Самым резонансным в ее карьере было дело троих участниц панк-группы Pussy Riot, которым в августе 2012 года она назначила по два года колонии за хулиганство в Храме Христе Спасителя (впоследствии Мосгорсуд одной из них заменил реальный срок на условный). Кроме бывшего замминистра обороны Тимура Иванова фигурантом по делу проходит его бывший подчиненный Антон Филатов. В конце апреля 2024 года Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными". Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова будут судить по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.

https://ria.ru/20241119/delo-1984686147.html

https://ria.ru/20240828/arest-1968872143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, тимур иванов