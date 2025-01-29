В Италии пропал доступ к DeepSeek
Китайский чат-бот DeepSeek пропал из магазинов онлайн-приложений в Италии
© Getty Images / NurPhoto/Jonathan RaaПриложение DeepSeek
© Getty Images / NurPhoto/Jonathan Raa
Приложение DeepSeek. Архивное фото
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РИМ, 29 янв - РИА Новости. Китайский чат-бот DeepSeek пропал из магазинов онлайн-приложений в Италии, заметил корреспондент РИА Новости.
Приложение DeepSeek недоступно как в Android-среде Google Play, так и в AppStore.
Китайская DeepSeek ограничила регистрацию новых пользователей
28 января, 13:44
Ранее в среду итальянское Управление по защите персональных данных (GPDP), опасаясь рисков DeepSeek для персональных данных итальянцев, запросило у китайской компании информацию о процедуре сбора персональных данных пользователей.
Управление попросило подтвердить, как персональные данные собираются, из каких источников, для каких целей, какова правовая основа их обработки, и хранятся ли они на серверах, расположенных в Китае. В заявлении отмечается, что компания должна предоставить регулятору запрашиваемую информацию в течение 20 дней.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.