https://ria.ru/20250129/italija-1996170574.html

В Италии пропал доступ к DeepSeek

В Италии пропал доступ к DeepSeek - РИА Новости, 29.01.2025

В Италии пропал доступ к DeepSeek

Китайский чат-бот DeepSeek пропал из магазинов онлайн-приложений в Италии, заметил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:18:00+03:00

2025-01-29T17:18:00+03:00

2025-01-29T17:18:00+03:00

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РИМ, 29 янв - РИА Новости. Китайский чат-бот DeepSeek пропал из магазинов онлайн-приложений в Италии, заметил корреспондент РИА Новости. Приложение DeepSeek недоступно как в Android-среде Google Play, так и в AppStore. В компании Google, как пишет газета Repubblica, пояснили, что исчезновение чат-бота из библиотеки приложений произошло только в Италии. Ранее в среду итальянское Управление по защите персональных данных (GPDP), опасаясь рисков DeepSeek для персональных данных итальянцев, запросило у китайской компании информацию о процедуре сбора персональных данных пользователей. Управление попросило подтвердить, как персональные данные собираются, из каких источников, для каких целей, какова правовая основа их обработки, и хранятся ли они на серверах, расположенных в Китае. В заявлении отмечается, что компания должна предоставить регулятору запрашиваемую информацию в течение 20 дней. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.

https://ria.ru/20250128/deepseek-1995900157.html

https://ria.ru/20250127/deepseek-1995684210.html

китай

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2025

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технологии, китай, италия, google, nasdaq