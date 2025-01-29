https://ria.ru/20250129/iran-1996110500.html

Иран не получал от США сигналов о переговорах по ядерной сделке

Иран не получал от США сигналов о переговорах по ядерной сделке - РИА Новости, 29.01.2025

Иран не получал от США сигналов о переговорах по ядерной сделке

Вашингтон не отправлял Тегерану четких посланий о возобновлении переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, или "ядерной сделке"), решения о РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:27:00+03:00

2025-01-29T14:27:00+03:00

2025-01-29T15:17:00+03:00

в мире

иран

сша

аббас аракчи

дональд трамп

казем гариб-абади

тегеран (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон не отправлял Тегерану четких посланий о возобновлении переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, или "ядерной сделке"), решения о возобновлении переговоров на данный момент нет, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.Днем ранее Аракчи в интервью Sky News заявил, что не отрицает возможности новых переговоров с США и готов выслушать предложения американского президента Дональда Трампа."Никакого четкого сигнала (о возобновлении переговоров по "ядерной сделке" - ред.) от правительства США не было ни отправлено, ни получено (Ираном - ред.), и то, что говорят (на эту тему - ред.), есть (лишь - ред.) в СМИ... На данный момент никакого решения о (возобновлении - ред.) переговоров нет", - приводит слова Аракчи официальный сайт правительства Ирана.Глава внешнеполитического ведомства Ирана добавил, что переговоры Тегерана с европейскими странами продолжаются. По его словам, устранение недоверия Ирана по отношению к сторонам соглашения возможно при помощи действенных шагов и конкретной политики, а не красивых слов. Министр подчеркнул, что власти страны примут решение о переговорах, если увидят возможность проведения их на равных.Ранее замглавы МИД Иран по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что исламская республика готова к проведению новых переговоров с Великобританией, Францией и Германией по осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Дата проведения новых переговоров будет определена в ходе консультаций с представителями европейских стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250128/iran-1995982555.html

https://ria.ru/20250128/iran-1995943178.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, аббас аракчи, дональд трамп, казем гариб-абади, тегеран (город)