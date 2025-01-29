Иран не получал от США сигналов о переговорах по ядерной сделке
Аракчи: Иран не получал от США сигналов о возобновлении переговоров по СВПД
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон не отправлял Тегерану четких посланий о возобновлении переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, или "ядерной сделке"), решения о возобновлении переговоров на данный момент нет, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Днем ранее Аракчи в интервью Sky News заявил, что не отрицает возможности новых переговоров с США и готов выслушать предложения американского президента Дональда Трампа.
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"Никакого четкого сигнала (о возобновлении переговоров по "ядерной сделке" - ред.) от правительства США не было ни отправлено, ни получено (Ираном - ред.), и то, что говорят (на эту тему - ред.), есть (лишь - ред.) в СМИ... На данный момент никакого решения о (возобновлении - ред.) переговоров нет", - приводит слова Аракчи официальный сайт правительства Ирана.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана добавил, что переговоры Тегерана с европейскими странами продолжаются. По его словам, устранение недоверия Ирана по отношению к сторонам соглашения возможно при помощи действенных шагов и конкретной политики, а не красивых слов. Министр подчеркнул, что власти страны примут решение о переговорах, если увидят возможность проведения их на равных.
Ранее замглавы МИД Иран по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что исламская республика готова к проведению новых переговоров с Великобританией, Францией и Германией по осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Дата проведения новых переговоров будет определена в ходе консультаций с представителями европейских стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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