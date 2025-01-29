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Иран не получал от США сигналов о переговорах по ядерной сделке - РИА Новости, 29.01.2025
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14:27 29.01.2025 (обновлено: 15:17 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/iran-1996110500.html
Иран не получал от США сигналов о переговорах по ядерной сделке
Иран не получал от США сигналов о переговорах по ядерной сделке - РИА Новости, 29.01.2025
Иран не получал от США сигналов о переговорах по ядерной сделке
Вашингтон не отправлял Тегерану четких посланий о возобновлении переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, или "ядерной сделке"), решения о РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:27:00+03:00
2025-01-29T15:17:00+03:00
в мире
иран
сша
аббас аракчи
дональд трамп
казем гариб-абади
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон не отправлял Тегерану четких посланий о возобновлении переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, или "ядерной сделке"), решения о возобновлении переговоров на данный момент нет, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.Днем ранее Аракчи в интервью Sky News заявил, что не отрицает возможности новых переговоров с США и готов выслушать предложения американского президента Дональда Трампа."Никакого четкого сигнала (о возобновлении переговоров по "ядерной сделке" - ред.) от правительства США не было ни отправлено, ни получено (Ираном - ред.), и то, что говорят (на эту тему - ред.), есть (лишь - ред.) в СМИ... На данный момент никакого решения о (возобновлении - ред.) переговоров нет", - приводит слова Аракчи официальный сайт правительства Ирана.Глава внешнеполитического ведомства Ирана добавил, что переговоры Тегерана с европейскими странами продолжаются. По его словам, устранение недоверия Ирана по отношению к сторонам соглашения возможно при помощи действенных шагов и конкретной политики, а не красивых слов. Министр подчеркнул, что власти страны примут решение о переговорах, если увидят возможность проведения их на равных.Ранее замглавы МИД Иран по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что исламская республика готова к проведению новых переговоров с Великобританией, Францией и Германией по осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Дата проведения новых переговоров будет определена в ходе консультаций с представителями европейских стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250128/iran-1995982555.html
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иран
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в мире, иран, сша, аббас аракчи, дональд трамп, казем гариб-абади, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Казем Гариб-Абади, Тегеран (город)
Иран не получал от США сигналов о переговорах по ядерной сделке

Аракчи: Иран не получал от США сигналов о возобновлении переговоров по СВПД

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон не отправлял Тегерану четких посланий о возобновлении переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, или "ядерной сделке"), решения о возобновлении переговоров на данный момент нет, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Днем ранее Аракчи в интервью Sky News заявил, что не отрицает возможности новых переговоров с США и готов выслушать предложения американского президента Дональда Трампа.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Иран не хочет провоцировать США, сообщили СМИ
28 января, 18:31
"Никакого четкого сигнала (о возобновлении переговоров по "ядерной сделке" - ред.) от правительства США не было ни отправлено, ни получено (Ираном - ред.), и то, что говорят (на эту тему - ред.), есть (лишь - ред.) в СМИ... На данный момент никакого решения о (возобновлении - ред.) переговоров нет", - приводит слова Аракчи официальный сайт правительства Ирана.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана добавил, что переговоры Тегерана с европейскими странами продолжаются. По его словам, устранение недоверия Ирана по отношению к сторонам соглашения возможно при помощи действенных шагов и конкретной политики, а не красивых слов. Министр подчеркнул, что власти страны примут решение о переговорах, если увидят возможность проведения их на равных.
Ранее замглавы МИД Иран по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что исламская республика готова к проведению новых переговоров с Великобританией, Францией и Германией по осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Дата проведения новых переговоров будет определена в ходе консультаций с представителями европейских стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Кадр видео испытаний иранских высокоточных бомб Qaem - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Иран впервые продемонстрировал высокоточные лазерные бомбы
28 января, 16:12
 
В миреИранСШААббас АракчиДональд ТрампКазем Гариб-АбадиТегеран (город)
 
 
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