https://ria.ru/20250129/inoagent-1996194779.html
Дудю* грозит очередной штраф
Дудю* грозит очередной штраф - РИА Новости, 29.01.2025
Дудю* грозит очередной штраф
Признанному иностранным агентом блогеру Юрию Дудю* грозит очередной штраф за производство и распространение материалов без указания им соответствующего статуса, РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:07:00+03:00
2025-01-29T19:07:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Признанному иностранным агентом блогеру Юрию Дудю* грозит очередной штраф за производство и распространение материалов без указания им соответствующего статуса, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрировано дело об административном правонарушении в отношении Дудя Ю.А. по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ", - сказано в картотеке Кузьминского районного суда. Блогера в 2024 году штрафовали на 40 и 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в его контенте. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью. Минюст РФ внес Дудя в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.* Лицо, признанное иностранным агентом в России
https://ria.ru/20250117/morgenshtern-1994192229.html
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Дудю* грозит очередной штраф
Признанному иностранным агентом блогеру Дудю грозит очередной штраф