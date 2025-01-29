https://ria.ru/20250129/indiya-1996029014.html

На фестивале в Индии погибли не менее 15 человек

На фестивале в Индии погибли не менее 15 человек - РИА Новости, 29.01.2025

На фестивале в Индии погибли не менее 15 человек

Давка произошла в индийском городе Праяградж во время индуистского фестиваля Кумбха Мела, погибли по меньшей мере 15 человек, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T04:34:00+03:00

2025-01-29T04:34:00+03:00

2025-01-29T04:34:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Давка произошла в индийском городе Праяградж во время индуистского фестиваля Кумбха Мела, погибли по меньшей мере 15 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного врача. "К этой минуте скончались по меньшей мере 15 человек. Остальным оказывают помощь", - приводит агентство слова врача. Точной информации о числе пострадавших пока нет, отмечает агентство. Как сообщает индийская газета Hindu, давка возникла в то время, когда толпа паломников совершала в реке ритуал омовения.

https://ria.ru/20250110/damask-1993123412.html

https://ria.ru/20250108/slon-1992834772.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия