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На фестивале в Индии погибли не менее 15 человек - РИА Новости, 29.01.2025
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04:34 29.01.2025
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На фестивале в Индии погибли не менее 15 человек
На фестивале в Индии погибли не менее 15 человек - РИА Новости, 29.01.2025
На фестивале в Индии погибли не менее 15 человек
Давка произошла в индийском городе Праяградж во время индуистского фестиваля Кумбха Мела, погибли по меньшей мере 15 человек, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T04:34:00+03:00
2025-01-29T04:34:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Давка произошла в индийском городе Праяградж во время индуистского фестиваля Кумбха Мела, погибли по меньшей мере 15 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного врача. "К этой минуте скончались по меньшей мере 15 человек. Остальным оказывают помощь", - приводит агентство слова врача. Точной информации о числе пострадавших пока нет, отмечает агентство. Как сообщает индийская газета Hindu, давка возникла в то время, когда толпа паломников совершала в реке ритуал омовения.
https://ria.ru/20250110/damask-1993123412.html
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в мире, индия
В мире, Индия
На фестивале в Индии погибли не менее 15 человек

Во время индуистского фестиваля Кумбха Мела погибли не менее 15 человек

© РИА Новости / Идрис Мухамед | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Индии
Автомобиль скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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Автомобиль скорой помощи в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Давка произошла в индийском городе Праяградж во время индуистского фестиваля Кумбха Мела, погибли по меньшей мере 15 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного врача.
"К этой минуте скончались по меньшей мере 15 человек. Остальным оказывают помощь", - приводит агентство слова врача.
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Точной информации о числе пострадавших пока нет, отмечает агентство.
Как сообщает индийская газета Hindu, давка возникла в то время, когда толпа паломников совершала в реке ритуал омовения.
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