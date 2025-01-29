В Индии во время индуистского фестиваля погибли 30 человек
Ani: в давке на фестивале Кумбха Мела в Индии погибли 30 человек, 60 пострадали
© Getty Images / Ritesh ShuklaСпасатели на месте давки в индийском городе Праяградж во время индуистского фестиваля Кумбха Мела
© Getty Images / Ritesh Shukla
Спасатели на месте давки в индийском городе Праяградж во время индуистского фестиваля Кумбха Мела
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 янв - РИА Новости. Тридцать человек погибли в давке в индийском городе Праяградж во время индуистского фестиваля Кумбха Мела, 60 человек пострадали, сообщило агентство Ani со ссылкой на представителей полиции.
"30 человек погибли в давке на Кумбха Мела, которая произошла между 1 и 2 часами ночи. 25 человек были опознаны, а идентификация оставшихся пяти продолжается", - заявил глава полиции Вайбхав Кришна, добавив, что травмы во время инцидента получили 60 паломников.
Давка возникла рано утром, когда толпа паломников совершала в реке ритуал омовения.
Соболезнования в связи с гибелью паломников уже выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент и высшее руководство страны, а также лидеры оппозиции и представители крупного бизнеса.
Кумбха Мела — проводящийся раз в 12 лет индуистский фестиваль, во время которого последователи индуизма собираются в священной реке для омовения. В этом году он проходит в индийском городе Праяградж у слияния рек Ганга и Ямуны. Ожидается, что за 45 дней фестиваля в нем примут участие 450 миллионов человек. Этот фестиваль, который считается крупнейшим подобным мероприятием, входит в составленный ЮНЕСКО список нематериального культурного наследия человечества. Фестиваль не всегда обходится без происшествий. Так, в результате давки на фестивале в 1954 году, по разным оценкам погибли 800 -1000 человек.
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