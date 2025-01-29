https://ria.ru/20250129/indija-1996154398.html

В Индии во время индуистского фестиваля погибли 30 человек

В Индии во время индуистского фестиваля погибли 30 человек - РИА Новости, 29.01.2025

В Индии во время индуистского фестиваля погибли 30 человек

Тридцать человек погибли в давке в индийском городе Праяградж во время индуистского фестиваля Кумбха Мела, 60 человек пострадали, сообщило агентство Ani со... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:52:00+03:00

2025-01-29T16:52:00+03:00

2025-01-29T16:54:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 янв - РИА Новости. Тридцать человек погибли в давке в индийском городе Праяградж во время индуистского фестиваля Кумбха Мела, 60 человек пострадали, сообщило агентство Ani со ссылкой на представителей полиции. "30 человек погибли в давке на Кумбха Мела, которая произошла между 1 и 2 часами ночи. 25 человек были опознаны, а идентификация оставшихся пяти продолжается", - заявил глава полиции Вайбхав Кришна, добавив, что травмы во время инцидента получили 60 паломников. Давка возникла рано утром, когда толпа паломников совершала в реке ритуал омовения. Соболезнования в связи с гибелью паломников уже выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент и высшее руководство страны, а также лидеры оппозиции и представители крупного бизнеса. Кумбха Мела — проводящийся раз в 12 лет индуистский фестиваль, во время которого последователи индуизма собираются в священной реке для омовения. В этом году он проходит в индийском городе Праяградж у слияния рек Ганга и Ямуны. Ожидается, что за 45 дней фестиваля в нем примут участие 450 миллионов человек. Этот фестиваль, который считается крупнейшим подобным мероприятием, входит в составленный ЮНЕСКО список нематериального культурного наследия человечества. Фестиваль не всегда обходится без происшествий. Так, в результате давки на фестивале в 1954 году, по разным оценкам погибли 800 -1000 человек.

https://ria.ru/20250108/slon-1992834772.html

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индия, нарендра моди, юнеско, в мире